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全縣第2處 頭份市社區心理衛生中心揭牌成立

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市社區心理衛生中心上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心。圖／苗栗縣政府提供
頭份市社區心理衛生中心上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市社區心理衛生中心上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心，副縣長鄧桂菊期盼社區心衛中心有如社區居民厝邊，提供第一道防護網，守護民眾心理健康與家庭幸福。

縣府指出，苗栗縣目前人口數為53萬5076人，其中列管的精神病患有2080人，平均每257人就有1人為追蹤關懷對象，除需要穩定就醫服藥及工作人員追蹤關懷外，家庭親友支持關心、社會包容與理解也非常重要。尤其近3年新冠疫情、天然或人為災害都易引發民眾心理衝擊，威脅心理健康。

縣府表示，苗栗縣2016年率先全國設置毒品防制及心理衛生中心，提供免費心理諮詢服務，但欠缺就近有效的防治措施，為強化精神疾病及防治服務，加強前端預防及危機處理，近年配合中央推動強化社會安全網第2期計畫布建社區心理衛生中心，目前苗栗、頭份已相繼設置完成，第3處在苑裡鎮布建中，預計2024年設置完成。

社區心衛中心提供的服務包括，協助將民眾心理議題連結醫療、衛政、社政與勞政資源，並由關懷訪視員到家中，發掘社區潛在精神個案及早介入服務。

頭份市社區心理衛生中心面積約100坪，設有辦公室、諮商室、會談室、多功能教室、會議室等，共配置28位專業人力，包括關懷訪視員、心理衛生社工、護理師、心輔員、心理諮商師、臨床心理師、職能治療師、兼任精神專科醫師等。

苗栗縣毒防及心衛中心指出，民眾或病人家屬有任何心理健康或照顧壓力時，可透過中心提供4次心理諮商服務，還有多功能教室定期辦相關講座活動，民眾都可免費參加，自身及親友有心理健康服務或諮詢需求，可洽頭份市社區心理衛生中心，諮詢專線037─558770（周一至周五上午8點至下午5點）。

頭份市社區心理衛生中心上午揭牌成立，內部設有諮商室。圖／苗栗縣政府提供
頭份市社區心理衛生中心上午揭牌成立，內部設有諮商室。圖／苗栗縣政府提供
頭份市社區心理衛生中心規畫有多功能教室。圖／苗栗縣政府提供
頭份市社區心理衛生中心規畫有多功能教室。圖／苗栗縣政府提供

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