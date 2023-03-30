聽新聞
test
0:00 / 0:00
全縣第2處 頭份市社區心理衛生中心揭牌成立
苗栗縣頭份市社區心理衛生中心上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心，副縣長鄧桂菊期盼社區心衛中心有如社區居民厝邊，提供第一道防護網，守護民眾心理健康與家庭幸福。
縣府指出，苗栗縣目前人口數為53萬5076人，其中列管的精神病患有2080人，平均每257人就有1人為追蹤關懷對象，除需要穩定就醫服藥及工作人員追蹤關懷外，家庭親友支持關心、社會包容與理解也非常重要。尤其近3年新冠疫情、天然或人為災害都易引發民眾心理衝擊，威脅心理健康。
縣府表示，苗栗縣2016年率先全國設置毒品防制及心理衛生中心，提供免費心理諮詢服務，但欠缺就近有效的防治措施，為強化精神疾病及防治服務，加強前端預防及危機處理，近年配合中央推動強化社會安全網第2期計畫布建社區心理衛生中心，目前苗栗、頭份已相繼設置完成，第3處在苑裡鎮布建中，預計2024年設置完成。
社區心衛中心提供的服務包括，協助將民眾心理議題連結醫療、衛政、社政與勞政資源，並由關懷訪視員到家中，發掘社區潛在精神個案及早介入服務。
頭份市社區心理衛生中心面積約100坪，設有辦公室、諮商室、會談室、多功能教室、會議室等，共配置28位專業人力，包括關懷訪視員、心理衛生社工、護理師、心輔員、心理諮商師、臨床心理師、職能治療師、兼任精神專科醫師等。
苗栗縣毒防及心衛中心指出，民眾或病人家屬有任何心理健康或照顧壓力時，可透過中心提供4次心理諮商服務，還有多功能教室定期辦相關講座活動，民眾都可免費參加，自身及親友有心理健康服務或諮詢需求，可洽頭份市社區心理衛生中心，諮詢專線037─558770（周一至周五上午8點至下午5點）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言