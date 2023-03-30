參山打造峨眉湖環湖步道 2026年完成迴圈環湖步道

新竹縣峨眉鄉自然環境優美，周邊觀光產業深具發展潛力，入選2021經典小鎮3.0之一。交通部觀光局參山風景區管理處以峨眉湖為重點發展區域，今年底將完成步道約長度1581公尺，預計2026年完成「真、善、美」迴圈環湖步道，該步道完成後將周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點，提供遊客更多元體驗峨眉湖自然之美，提升在地觀光量能。

參山處長曹忠猷表示，環湖步道設計初衷期使配合峨眉湖自然環境的優美與脫俗，規劃「至真段」路線，因最能靠近看見湖畔，因此以「依著湖畔，倒映最真實的自己」命名，至美段則是能夠觀看到整個彌勒佛大佛，因此以「感受時間所帶來的美」命名，至善段則是以「善的循環」為規劃理念，希望藉由步道的打造，讓遊客行走在環湖步道上，感受峨眉湖的寧靜，欣賞並感謝大自然所賜予的美。

峨眉湖環湖步道的打造正逐年分期、分段進行中，「靜心段」於2018年完工(約171公尺步道)；「至真段」於2019-2020年完成1-3期(約665公尺步道及觀景平台)；「至美段」1期於2020年完工(約265公尺步道)，今年3月陸續完成「至真段」4期(約210公尺步道)及「至美段」2期(觀景平台)，而「至美段」3期目前施工中，預計年底完工。

參山處特別感謝農水署苗栗管理處、地方宗教團體與在地仕紳，大力支持環湖步道建設的推動，無私且無償提供所屬土地。參山處也整合新竹縣、市及苗栗縣，透過公私部門合作來加強服務設施整備及深化竹竹苗地區觀光內涵，要逐步產出具國際推廣潛力的觀光活動、遊程及商品，期許峨眉湖未來在中央地方合作打拼下，發展成為國際觀光漫遊小鎮。