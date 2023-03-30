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苗栗特色館清明連假全區正常開 三義木雕館4日招待兒童免費
苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日連假期間全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動，邀大家來一趟優質陶藝小旅行；三義木雕館連假期間也維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。
苗栗文觀局指出，特色館園區進駐廠商包括縣農會、公館鄉農會兩大品牌及陶藝工坊、小農、觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，並有體驗課程，讓遊客手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊；園內的苗栗陶瓷博物館目前推出特展「焱伙人」苗栗縣柴燒陶藝創作協會會員作品聯展，展期至4月30日。
文觀局表示，為營造特色館園區陶藝特色亮點，連假期間每天下午1點到4點，園區安排「現地創作」，邀劉秀英、吳文英、陳垣蒼、蘇容愉、楊潔5名陶藝老師至園區以陶藝、花藝或茶藝展演並與民眾互動體驗，歡迎大家在假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食，享受拉坏、捏陶、茶席、花藝手作樂趣。
三義木雕博物館4月1至5日維持開館，慶祝兒童節並讓藝術扎根，4日當天招待12歲以下兒童免門票入館，館方歡迎親子全家到三義遊慢城、賞木雕。
木雕館表示，連假期間館內推出的特展包括一館地下室「黑毛卯夢遊仙境」台灣木雕協會會員聯展，全台從北到南的木雕創作者透過2023年癸卯年，以「黑毛卯的四個夢境」為主題，創作神佛像、人物、動物及抽象等4個系列的木雕作品；二館展出「木情山藝」三義木雕協會會員聯展，由木雕名師及新秀汲取自三義自然人文環境，通過木雕形象創作表現出對大自然和人類生活的感悟。春暖花開時節，歡迎大家到三義慢城享受木雕藝術饗宴；相關訊息可上木雕館官網查詢。
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