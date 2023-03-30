快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗特色館清明連假全區正常開 三義木雕館4日招待兒童免費

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕館連假期間維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館連假期間維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日連假期間全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動，邀大家來一趟優質陶藝小旅行；三義木雕館連假期間也維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。

苗栗文觀局指出，特色館園區進駐廠商包括縣農會、公館鄉農會兩大品牌及陶藝工坊、小農、觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，並有體驗課程，讓遊客手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊；園內的苗栗陶瓷博物館目前推出特展「焱伙人」苗栗縣柴燒陶藝創作協會會員作品聯展，展期至4月30日。

文觀局表示，為營造特色館園區陶藝特色亮點，連假期間每天下午1點到4點，園區安排「現地創作」，邀劉秀英、吳文英、陳垣蒼、蘇容愉、楊潔5名陶藝老師至園區以陶藝、花藝或茶藝展演並與民眾互動體驗，歡迎大家在假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食，享受拉坏、捏陶、茶席、花藝手作樂趣。

三義木雕博物館4月1至5日維持開館，慶祝兒童節並讓藝術扎根，4日當天招待12歲以下兒童免門票入館，館方歡迎親子全家到三義遊慢城、賞木雕。

木雕館表示，連假期間館內推出的特展包括一館地下室「黑毛卯夢遊仙境」台灣木雕協會會員聯展，全台從北到南的木雕創作者透過2023年癸卯年，以「黑毛卯的四個夢境」為主題，創作神佛像、人物、動物及抽象等4個系列的木雕作品；二館展出「木情山藝」三義木雕協會會員聯展，由木雕名師及新秀汲取自三義自然人文環境，通過木雕形象創作表現出對大自然和人類生活的感悟。春暖花開時節，歡迎大家到三義慢城享受木雕藝術饗宴；相關訊息可上木雕館官網查詢。

苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日全區正常開館。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日全區正常開館。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館連假期間維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館連假期間維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。圖／苗栗縣政府提供

延伸閱讀

兒童最大！台南頑皮世界、尖山埤渡假村5天連假有優惠

公館自來水園區不休園 5天連假兒童憑證免費入園

清明連假將至 板橋警啟動交通疏導措施

南投杉林溪2萬株牡丹清明連假盛開 花季綻放到4月底

相關新聞

因應中央法規強制保險 竹市青草湖4月起暫停水域活動

交通部觀光局今年修正水域遊憩管理辦法要求水域活動遊憩業者為遊客投保責任保險；新竹市知名景點青草湖提供天鵝船、SUP等水上...

全縣第2處 頭份市社區心理衛生中心揭牌成立

苗栗縣頭份市社區心理衛生中心上午在頭份社區活動中心揭牌，繼苗栗市後成為全縣第2個社區心衛中心，副縣長鄧桂菊期盼社區心衛中...

參山打造峨眉湖環湖步道 2026年完成迴圈環湖步道

新竹縣峨眉鄉自然環境優美，周邊觀光產業深具發展潛力，入選2021經典小鎮3.0之一。交通部觀光局參山風景區管理處以峨眉湖...

苗栗特色館清明連假全區正常開 三義木雕館4日招待兒童免費

苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日連假期間全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動，邀大家...

後龍鎮今年兒童節禮物 2500名兒童有不鏽鋼隔熱餐盒

苗栗縣後龍鎮公所今年兒童節禮物，後龍鎮長謝清輝、後龍國小校長林信全今天以象徵後龍的「吼龍」騎士裝扮現身，送給國小及幼兒園...

陪伴婦女兒童逆轉人生 苗栗全國績優社工人員有成就感

今年全國績優社工人員苗栗縣政府社會處保護服務科長許淑華、社工督導林佳俞，優勢觀點陪伴輔導受暴婦女、目睹孩子，放下怨恨釋懷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦