苗栗特色館清明連假全區正常開 三義木雕館4日招待兒童免費

苗栗縣文化觀光局迎接兒童、清明節連假，規畫苗栗特色館4月1至5日連假期間全區正常開館，並安排「現地創作」陶藝活動，邀大家來一趟優質陶藝小旅行；三義木雕館連假期間也維持開館， 4日當天並招待12歲以下兒童免門票入場參觀。

苗栗文觀局指出，特色館園區進駐廠商包括縣農會、公館鄉農會兩大品牌及陶藝工坊、小農、觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，並有體驗課程，讓遊客手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊；園內的苗栗陶瓷博物館目前推出特展「焱伙人」苗栗縣柴燒陶藝創作協會會員作品聯展，展期至4月30日。

文觀局表示，為營造特色館園區陶藝特色亮點，連假期間每天下午1點到4點，園區安排「現地創作」，邀劉秀英、吳文英、陳垣蒼、蘇容愉、楊潔5名陶藝老師至園區以陶藝、花藝或茶藝展演並與民眾互動體驗，歡迎大家在假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食，享受拉坏、捏陶、茶席、花藝手作樂趣。

三義木雕博物館4月1至5日維持開館，慶祝兒童節並讓藝術扎根，4日當天招待12歲以下兒童免門票入館，館方歡迎親子全家到三義遊慢城、賞木雕。