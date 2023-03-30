陪伴婦女兒童逆轉人生 苗栗全國績優社工人員有成就感

今年全國績優社工人員苗栗縣政府社會處保護服務科長許淑華、社工督導林佳俞，優勢觀點陪伴輔導受暴婦女、目睹孩子，放下怨恨釋懷，新生活逆轉人生，讓兩人有成就感， 堅持走社工這條路。

4月2日社工日，縣政府今天上午在苗栗青年創業指揮部舉辦「給社工愛的鼓勵」慶祝活動，表揚全國績優社工人員資深敬業獎許淑華、社工督導獎及林佳俞，及10名社會福利工作人員。

社工在一些人刻板印象是苦差事，甚至有點吃力不討，許淑華「因為有些成就感」，投入25個年頭，她說，開始是對於社會政策及福利的熱誠，後來從事第一線工作，發現社工的限制及無限可能，並學習社工以外的知能，支持她繼續走社工這條路。

林佳俞2006年起投入兒少保護、兒少性剝削防制、家暴，及性侵害防治等直接服務工作，表示保護性工作壓力很大、事情很多，挫折與挑戰也不少，社工更不是萬能的，服務過程也看到成就感。

許淑華、林佳俞印象深刻，1名受暴婦女個案，2名小孩也是目睹兒童，採優勢觀點陪伴輔導，畫出各自的希望花園，婦人正向找到工作，且越來越好，2名小孩一度拒絕會考，怨恨父母親，後來也釋懷，各自成家立業，兩人發現社工工作的無限可能。

今天社工日活動，縣府還首次發給全縣600名社工專職人員500元的「社工充電券」，可以至王品集團品牌餐廳消費，副縣長鄧桂菊指出，希望社工長期在高壓、辛苦的工作之餘，能好好陪伴家人，轉換心情充電後再出發，提供心的服務，創造新的未來。