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世界客家博覽會 楊文科指經費少、張善政緩頰桃竹合作

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左三）不滿世界客家博覽會在桃園舉辦，竹縣卻僅獲5百萬經費，桃園市長張善政（左二）回應，桃園、新竹縣為兄弟縣市，會將密切合作，沒有經費人力的問題。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科（左三）不滿世界客家博覽會在桃園舉辦，竹縣卻僅獲5百萬經費，桃園市長張善政（左二）回應，桃園、新竹縣為兄弟縣市，會將密切合作，沒有經費人力的問題。記者郭政芬／攝影

褒忠亭義民廟235周年春祭大典，新竹縣長楊文科致詞提到世界客家博覽會在桃園舉辦，竹縣卻僅獲5百萬經費。對此，張善政回應，桃園、新竹縣為兄弟縣市，憑著與楊縣長30多年的交情以及兄弟縣市的情分，「今年世界客家博覽會將密切合作，沒有經費人力的問題，只有團結才能彰顯客家文化的特色。」

副總統賴清德、國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政等人親自出席春祭大典，向義民爺行三獻禮，賴清德以客語致詞，賴表示，義民的精神就是團結、忠義，也祝福所有鄉親身體平安健康，賴清德離開時，未接受媒體採訪。

楊文科致詞表示，他曾寫信給賴副總統，為了科三計畫、台知園區的發展請命，台知園區自義民廟董事長林光華擔任縣長時啟動，迄今已經20多年，楊文科上任後也持續推動，而竹北市房價如今高漲，也與供需有關，都市計畫非開發不可，「不解為何行政單位一直推辭，懇請賴副總統支持。」

除此之外，世界客家博覽會今年夏天即將在桃園市舉辦，楊文科也說，新竹縣為客家大縣，卻僅獲得500萬經費，而具有客家文化的縣市不僅桃園，包含新竹縣、苗栗縣甚至到屏東、高雄。楊文科認為，「大家均參與可以彰顯客家精神，不要忽視新竹縣。」

對此，張善政致詞時回應，桃園、新竹縣為兄弟縣市，憑著與楊縣長30多年的交情以及兄弟縣市的情分，今年世界客家博覽會將密切合作，沒有經費人力的問題，只有團結才能彰顯客家文化的特色，以及源遠流長的精神，客家博覽會將不分黨派、縣市合作，把客家博覽會辦到成為全世界客家朋友的驕傲。

義民廟董事長林光華表示，今天來自全台義民廟分香各個廟宇也前來參與，義民廟一年有三個祭典，包含春祭、秋祭及義民祭，義民爺為祖先抵抗外侮，不分族群團結捍衛鄉土，春祭大典為祭祀、掃墓，很感謝大眾參與。

左二起桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科與民眾一起合影。記者郭政芬／攝影
左二起桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科與民眾一起合影。記者郭政芬／攝影
副總統賴清德表示，義民的精神就是團結、忠義，也祝福所有鄉親身體平安健康。記者郭政芬／攝影
副總統賴清德表示，義民的精神就是團結、忠義，也祝福所有鄉親身體平安健康。記者郭政芬／攝影
義民廟董事長林光華表示，義民爺為祖先抵抗外侮，不分族群團結捍衛鄉土，春祭大典為祭祀、掃墓，很感謝大眾參與。記者郭政芬／攝影
義民廟董事長林光華表示，義民爺為祖先抵抗外侮，不分族群團結捍衛鄉土，春祭大典為祭祀、掃墓，很感謝大眾參與。記者郭政芬／攝影

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