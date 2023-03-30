白沙屯拱天宮清明節連假有交管 通霄警方加強疏導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮清明節連假，預估將湧進大批信眾，通霄警察分局期間每天8點至下午5點，警方結合民力採部分路段交通管制，警方提醒用路人注意。

通霄分局因應白沙屯拱天宮清明連續假期交通疏導管制措施，時間年4月1日至5日上午8點至下午5點，警方視人車潮狀況提前或延後，拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，禁止車輛進入；白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止轎車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。