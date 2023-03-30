白沙屯拱天宮清明節連假有交管 通霄警方加強疏導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮清明節連假，預估將湧進大批信眾，通霄警察分局期間每天8點至下午5點，警方結合民力採部分路段交通管制，警方提醒用路人注意。
通霄分局因應白沙屯拱天宮清明連續假期交通疏導管制措施，時間年4月1日至5日上午8點至下午5點，警方視人車潮狀況提前或延後，拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，禁止車輛進入；白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止轎車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。
此外，可以轎車停放拱天路（苗86線）至苗32線間兩側，請民眾可依交管人員指揮限停轎車停放，苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車，通霄分局呼籲，民眾配合員警、志工交通疏導管制措施，另為降低交通衝擊，建議可多加利用大眾運輸，如搭乘火車、騎乘Ubike，省去找車位及排隊停等的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言