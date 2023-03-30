桃園航空城優先拆遷戶會勘棟數逾90% 服務小組上路

桃園市政府地政局今天上午到議會工作報告，局長蔡金鐘表示，航空城計畫開發區符合1、2階段優先搬遷戶有共計4754棟，占建物總數71%，第1階段已於去年4月至7月辦理發價作業，第2階段也在去年12月陸續騰空會勘、點交，總計已受理自拆申請4465棟，完成會勘4083棟，兩階段合計完成會勘棟數超過9成。

地政局說明，考量安置需要，航空城開發計畫先行取得安置街廓、安置住宅及周邊公設等用地，相關公共工程已於前年11月起，配合優先搬遷區地上物拆遷情形陸續進場施作，優先提供符合安置資格對象，選配各里安置街廓供安置戶配地自建。去年6月召開安置土地抽籤配地說明會並受理申請，計有7成安置戶提出，共核定3131戶，已於去年10月至12月及及年2月，第1、2階完成85%的安置土地抽籤及配地作業，預定今年年4月全部完成。

地政局表示後續視公共設施工程進度辦理土地點交，以利民眾自行興建住宅，另安置住宅配售方面，預計今年年5月開安置住宅承購、承租說明會及受理申請，民眾可依需求提出。配合先建後遷作業，優先搬遷區民眾如於自動拆遷期限前完成拆遷者，發給優先搬遷獎勵金、房租補助費及搬遷補助費。

地政局同時成立航空城安置搬遷服務小組，與設立「航空城安置街廓自建諮詢服務」網站方便民眾配地後興建住宅時，提供包括準房型建築參考圖等資料，也委託建築師公會推薦優良營造廠商代辦興建住宅，及公會駐點免費諮詢服務，專案加速發照流程，並協調相關單位受理5大管線申辦服務，速民眾申請流程，降低成本。