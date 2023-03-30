竹市今年機車汰舊換新補助方案出爐 最高領4萬7300元

新竹市政府連續多年補助淘汰老舊機車換購電動機車，市長高虹安今天出席記者會宣布今年度補助方案，包含持續補助2007年6月30日前出廠的機車汰舊換購補助，並擴大補助將車齡達10年的五期機車納入加碼補助對象，符合資格最高可領4萬7300元。

竹市府統計，新竹市機車共28萬輛，電動機車數量則有1萬2936輛、占機車總數4.5%，為非六都第一。市府環保局近年持續辦理汰舊換購電動機車補助，目前2003年12月31日前出廠的二行程機車僅剩3803輛，占全市機車1.3%，今年持續加碼補助。

竹市府環保局今年祭出總補助經費530萬元，只要2022年底前設籍於新竹市，淘汰2012年12月31日前出廠的機車，並同步換購電動機車，即可獲得中央及市府加碼補助，補助對象分為一般民眾、中低收入2類，換購電動機車分為小型輕型、輕型、重型3大類型，補助總額各有不同。

一般民眾依照換購電動機車車型不同，可獲補助1萬5400元至2萬1300元，中低收入戶可獲換購2萬7400元至4萬1300元及充電費用6000元，合計可獲補助費用3萬3400元及4萬7300元，補助期限追溯至今年1月1日，詳細辦法可上新竹市環保局官網查詢。

高虹安說，今年特別擴大補助將車齡達10年（2012年12月31日前出廠）的五期機車納入加碼補助對象，鼓勵民眾淘汰老舊機車；目前新竹市也建置117處共153座充電站及免費臨時充電服務，光陽、GOGORO及中油加油站也有充電與換電站共111處。