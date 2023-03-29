快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…

廢油管當屋架建材 苗栗公館出磺坑礦場修復展特色

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗公館出磺坑礦場是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，縣府啟動文化景觀第2階段修復工程，其中採修部木工廠將沿用以「廢油管」作為屋架建材，見證在地產業特色。

苗栗縣政府文化觀光局今天透過新聞稿表示，出磺坑再造歷史現場2.0計畫「北寮文化景觀整體修復第2階段工程」明天將辦理開工儀式，主要項目包括昔日的採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀修復工程，預計明年初完工。

文觀局指出，縣府108至109年間執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，完成文化景觀區內「北寮舊辦公室」、「舊重機具維修庫」及「四號宿舍」、「六號宿舍」、「八號宿舍」等5棟歷史建築修復工作，110年再獲得中央補助新台幣9300萬元，執行再造歷史現場2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，預計投入2063萬元進行出磺坑北寮文化景觀區域之修復。

文觀局指出，這次主要修復項目中，採修部木工廠的屋架是以「廢油管」作為建材，這在其他產業設施較少見，也是出磺坑礦場文化景觀一大特色，修復工程會沿用「廢油管」建材，予以除鏽、重新上漆，重現獨特歷史風貌。

文觀局長林彥甫表示，出磺坑是台灣少見歷經清末、日治、戰後3個時期的油礦場，融合台灣不同時期的開採技術、族群、地域等產業設施，也反映客家人文及石油產業發展相互揉合而成的文化景觀特色，縣府於民國97年將出磺坑登錄為法定文化景觀。

林彥甫說，期盼修復工程能完整呈現出磺坑文化景觀區域內的景觀風貌，與北寮5棟歷史建築的再利用發展得以串聯，文觀局也會規劃工地導覽活動，以及打開場域與文化資產空間的成果展示等系列推廣活動，落實文化資產教育。

歷史建築 文化資產

延伸閱讀

廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

看見幸福台灣／苗栗…企業進駐 青年返鄉

看見幸福台灣／苗栗縣長鍾東錦「催生」 加碼育兒補貼

苗栗桐花步道成垃圾場？台中廢棄物亂倒苗栗警逮人

相關新聞

桃園忠烈祠是否要遷往慈湖？ 綠議員意見分歧

桃園忠烈祠暨神社園區因迎來日本神祇引發爭議，有民代認為，應該把忠烈祠與神社分開，應把忠烈祠移到慈湖陵寢去安放，不應把兩個...

桃園神社讓你「一秒到京都」有問題？文資學者分析歷史淵源

日前桃園神社發生統促黨陳抗，議員牛煦庭建議後，導致充滿日式風情的神社燈籠遭到拆除，天照大神被請回日本。此舉引發了政治的對抗，反對拆除日式風味燈籠，認為天照大神不應被請回的桃園市議員黃瓊慧表示：「我們桃園好不容易有觀光人潮和文資保留價值的地方，今天更近一步悄悄把神請回，破壞台日之間的友好！」

全台首間公辦民營失智日照中心開幕 提升竹縣照護量能

位於新竹縣湖口鄉的「寧園」今天迎來新身分，成立全台首座公辦民營長照衛福據點日照中心，除了原本院內照顧的中重度失智者患者外...

估400人受惠！桃園凍卵補助金 4月開放申請

桃園市長張善政選前提出「婦幼六善好」政見，市府衛生局今天在市政會議宣布，針對設籍桃園市的30至40歲女性，將提供人工生殖...

桃園力拚減碳 將汰除燃煤、用電動載具

汰除燃煤、運具電動化，並發展再生能源，桃園要拚2030年減碳50%！桃園市長張善政29日淨零減碳大會表示，桃園其實是台灣第一大的工業城，工業也佔桃園碳排放的七成，未來會以環保材質、天然氣等方式，加速汰除燃煤發電，同時2030年前全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化，並每年種超過3萬棵樹。

竹市兒童藝術節交通懶人包出爐 連假還有惜物市集

4月1日起將展開為期5天的清明兒童節連假，新竹市政府在新竹公園推出兒童藝術節活動，交通懶人包資訊今天出爐，鼓勵外縣市民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦