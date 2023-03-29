廢油管當屋架建材 苗栗公館出磺坑礦場修復展特色

苗栗公館出磺坑礦場是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，縣府啟動文化景觀第2階段修復工程，其中採修部木工廠將沿用以「廢油管」作為屋架建材，見證在地產業特色。

苗栗縣政府文化觀光局今天透過新聞稿表示，出磺坑再造歷史現場2.0計畫「北寮文化景觀整體修復第2階段工程」明天將辦理開工儀式，主要項目包括昔日的採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀修復工程，預計明年初完工。

文觀局指出，縣府108至109年間執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，完成文化景觀區內「北寮舊辦公室」、「舊重機具維修庫」及「四號宿舍」、「六號宿舍」、「八號宿舍」等5棟歷史建築修復工作，110年再獲得中央補助新台幣9300萬元，執行再造歷史現場2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，預計投入2063萬元進行出磺坑北寮文化景觀區域之修復。

文觀局指出，這次主要修復項目中，採修部木工廠的屋架是以「廢油管」作為建材，這在其他產業設施較少見，也是出磺坑礦場文化景觀一大特色，修復工程會沿用「廢油管」建材，予以除鏽、重新上漆，重現獨特歷史風貌。

文觀局長林彥甫表示，出磺坑是台灣少見歷經清末、日治、戰後3個時期的油礦場，融合台灣不同時期的開採技術、族群、地域等產業設施，也反映客家人文及石油產業發展相互揉合而成的文化景觀特色，縣府於民國97年將出磺坑登錄為法定文化景觀。

林彥甫說，期盼修復工程能完整呈現出磺坑文化景觀區域內的景觀風貌，與北寮5棟歷史建築的再利用發展得以串聯，文觀局也會規劃工地導覽活動，以及打開場域與文化資產空間的成果展示等系列推廣活動，落實文化資產教育。