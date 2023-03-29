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桃園拚2030減碳50% 張善政提3策略

中央社／ 桃園29日電

為達2050淨零排放目標，桃園市長張善政今天以三大策略分享桃園2030減碳50%方向；數位國家總會表示，將協助桃園的200家碳排放企業大戶，在短時間內成為減碳大戶。

桃園市政府今天下午與數位國家總會共同舉辦「桃園2050淨零減碳大會Taoyuan Race To Zero」，張善政出席時表示，桃園溫室氣體排放中，工業佔70%，其中的電力排放及燃料等，是未來桃園須協助產業改善的地方。

張善政說，桃園是全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零（Race to Zero）」倡議的城市，且自2014年開始溫室氣體排放量逐年降低，但為符合國際減碳趨勢，需要更為積極的策略。

他表示，淨零三大策略的產業轉型部分，桃園將加入脫煤者聯盟，達成桃園2030年脫煤的目標，未來將以60%固體再生燃料，以及40%天然氣或電能，作為燃煤的替代方案。

他說，實現綠色運輸政策方面，包括幸福里程30公里、基北北桃通勤月票等，桃園839輛市區公車也將全面電動化，並目標公務車全面電動化等。

他也說，再生能源與節能部分，今年預計增設100MW太陽光電，並補助企業導入儲能系統，在桃園廠房數持續增加的情況下，市府將藉由多項輔導及補助策略、導入智慧能管系統，目標2030年使能源用戶節電7%。

數位國家總會理事長呂學海向中央社表示，與桃園合作的第一步，會結合桃園的200家碳排放企業大戶，幫助他們在短時間內成為減碳大戶，再來會和桃市府合作，培育60個桃園淨零專家，能主持地方社區、單位的淨零計畫，預計4月就會啟動。

減碳 張善政

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