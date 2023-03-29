影／遭外傭虐嬰家長再控人力公司機制差 民代要求桃市府改善

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聯合報／ 記者翁唯真曾增勳／桃園即時報導

桃園龍潭8個月大男嬰家長控訴聘用的印尼籍女幫傭，在幫男嬰洗澡時哭鬧竟施暴，家長事後發現向警方報案，議員張肇良今下午表示，接到家長爆料，報警後打20多通電話給仲介公司都無人接聽，讓虐嬰外傭跟他們繼續生活12小時相當危險。張籲桃園市政府應長設24小時「婦幼緊急專線」。

龍潭警分局表示，事件發生在3月23日，家屬2天後凌晨1時許才向警方通報，該印尼籍幫傭並非現行犯，依法無法將人馬上帶回，當時有請被害人家長前往派出所報案製作筆錄提出傷害告訴，後續完成刑事調查，再將外傭依傷害罪函送桃園地檢署偵辦。

家長控訴，先前已發現過外傭動作粗魯，仔細調閱其他天監視畫面發現男嬰洗澡哭鬧，沒想到外傭直接將嬰兒的頭壓在水裡面，甚至放在地板上用腳踹，再讓頭倒立進水裡，導致嬰兒多處瘀青及嗆水發高燒。

家長也向市議員張肇良投訴，報警後9個多小時內，打了將近20通的電話給仲介公司都無人接聽，讓施暴外傭在家繼續待了12個小時才被接走，十分危險。也不滿警方未立即帶走，這種情況叫家長該怎麼辦。

張肇良表示，桃園市虐童案件接二連三，市府一定要積極處理，預防甚於善後，虐嬰施暴者跟被害人還待一起那麼久，籲桃園市社會局應長設24小時「婦幼緊急專線」協助報案及後續案件處理。

桃園市府家防中心表示，外傭虐嬰案已進入司法程序，外傭已被羈押。家長已帶小朋友到醫院做精密檢查，該中心將依兒權法針對外傭行政處分，外傭是否涉及違反勞動法規，也移請勞動局處理，後續將視家長是否需要嬰兒托育、申請國內、外幫傭等需求，會持續與家長聯繫。

桃園龍潭8個月大男嬰家長控訴聘用的印尼籍女幫傭，在幫男嬰洗澡時哭鬧竟施暴，家長事後發現向警方報案，議員張肇良今下午表示，也接到家長爆料。圖／市議員張肇良提供
桃園龍潭8個月大男嬰家長控訴聘用的印尼籍女幫傭，在幫男嬰洗澡時哭鬧竟施暴，家長事後發現向警方報案，議員張肇良今下午表示，也接到家長爆料。圖／市議員張肇良提供

桃園 張肇良 嬰兒

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