桃園忠烈祠是否要遷往慈湖？ 綠議員意見分歧

桃園忠烈祠暨神社園區因迎來日本神祇引發爭議，有民代認為，應該把忠烈祠與神社分開，應把忠烈祠移到慈湖陵寢去安放，不應把兩個政治意義與文化認同完全不同的象徵放在一起，也有民代認為可兼容並蓄。

議員許家睿認為，桃園除了日本神社，在大溪還有慈湖陵寢，民進黨在桃園執政時，也沒有大張旗鼓要求正名送神。反之慈湖不但成為國民黨人追思懷念蔣公的打卡熱點，也成為有歷史意涵的觀光勝地，特別是受到許多陸客歡迎。

許家睿建議，市府應該把忠烈祠，移到慈湖陵寢去安放，比較不會讓日本神祇和抗日烈士產生衝突，據說桃園市府打算投入大筆預算修整慈湖陵寢，相信是一個很好的討論時間點。

議員魏筠則表示，他覺得忠烈祠和神社可以兼容並蓄，讓民眾體會過去及現在的歷史，不一定要分開，因歷史脈絡，尊重國民政府當初以這樣的形式規劃，但不應該有太多的意識型態存在，必須尊重桃園在地的歷史。

議員魏筠指出，據他了解，前年入園人次約為10萬人，去年人次已超過30萬人，且神社的粉專早已公告會與日本神社長期合作，市府撤除神祇的行為等於是把核心價值抽離，只會損害古蹟觀光及文化的價值，不會增加其他的效益。

民政局表示，慈湖園區已有完整規劃及構想，相關工程也發包施工中，現有腹地都已規劃，並無餘裕空間可供使用。慈湖陵寢並非市府管轄範圍，是由國防部管理維護，有關忠烈祠移到慈湖陵寢，事涉中央層級問題，需與中央協商。