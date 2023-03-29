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桃園忠烈祠今舉行春祭 神社爭議烈士後代提不同看法

聯合報／ 記者陳右豪范榮達／桃園即時報導
桃園忠烈祠暨神社文化園區今日舉行春祭革命烈士暨瓦旦．阿目依入祀大典，先前因園區內供奉日本神祇造成爭議，抗日烈士後代紛表達不同看法。記者陳右豪／攝影
桃園忠烈祠暨神社文化園區今日舉行春祭革命烈士暨瓦旦．阿目依入祀大典，先前因園區內供奉日本神祇造成爭議，抗日烈士後代紛表達不同看法。記者陳右豪／攝影

桃園忠烈祠暨神社文化園區今日舉行春祭革命烈士暨瓦旦．阿目依入祀大典，先前因園區內供奉日本神祇造成爭議。抗日烈士羅福星後代羅秋昭表示，這樣的行為非常扭曲。蔣渭水的後代蔣朝根也表示，可加強展示不義遺址的脈絡。瓦旦・阿目依遺族林東暭則表示，肯定活化園區的作為，也不會特別在意。

羅秋昭表示，中華民國的國民，對於忠烈祠的烈士，應該都要保持尊敬之心。日本殖民時期，殺害多少的台灣人，民進黨把日本神祇擺在忠烈祠門口，根本就是在侮辱抗日志士的英勇，年輕人還覺得好玩，這樣扭曲的行為，是非常可惡的。

羅秋昭認為，忠烈祠和神社文化園區應該完全分開，混在一起真的令人匪夷所思，春祭祭拜的是中華民族，怎麼會在神社裡面祭祀抗日烈士，這樣是違反中華文化的精神，無法接受祖父的牌位放在神社裡頭祭祀，日本人看了也應該覺得奇怪。

對於忠烈祠外擺放日本神祇，蔣朝根說，日本殖民統治時期，台灣人被當二等國民統治，盡了對日本國的義務，但卻沒有享受到權利，抗日烈士為了跟上世界潮流爭取權利而犧牲，在外面擺放象徵日本的神社，他覺得不太適當。

蔣朝根說，不反對目前的活化及觀光活動，但反對日本神祇所象徵的精神，台灣人不是皇民，應該效仿不義遺址的模式，多展示一些反殖民運動、帝國主義的文史，在活化及觀光活動的同時，也要做正面的展示。

林東暭表示，不會對神社活化的行為，也特別的想法，祖先的牌位，代表的是之前的事蹟，事蹟才是最重要的。希望不同的歷史脈絡，都能在此地多元的表達。對於此地的觀光及活化，因他曾幫市府的孔廟忠烈祠聯合管理所上過課，若能讓更多的人了解歷史脈絡，他抱持肯定態度，不會因為日本神社與忠烈祠共存而受影響。

日本 忠烈祠 抗日

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