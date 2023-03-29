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估400人受惠！桃園凍卵補助金 4月開放申請

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議拍板，凍卵補助金將於4月中旬開放申請。本報資料照
桃園市長張善政今天在市政會議拍板，凍卵補助金將於4月中旬開放申請。本報資料照

桃園市長張善政選前提出「婦幼六善好」政見，市府衛生局今天在市政會議宣布，針對設籍桃園市的30至40歲女性，將提供人工生殖凍卵及保存費用補助，補助內容包括凍卵第1年營養金1萬元、第2年保存費6000元、第3年保存費6000元，最高上限為2萬2000元，終身可申請一次，預計4月中旬開始受理申請。

市府表示，依據統計資料，預估桃園市符合資格並申請補助的女性約為400人，年度所需經費約1000萬元。

衛生局長劉宜廉表示，市府經召開專家諮詢會議後，提出凍卵營養金及保存費補助計畫，預計4月中旬開始受理申請，並可追溯至今年1月的凍卵療程；符合資格的市民，可於桃園市9家衛福部核可的人工生殖機構進行療程，並由機構代為申請補助，經衛生局審核後，補助經費將撥款至民眾帳戶。

劉宜廉表示，內政部資料顯示，台灣初婚及生育第1胎的年齡逐年增加，初婚年齡從1996年平均27歲、逐年增加至2021年30歲；第1胎生育年齡從1981年平均23歲，逐年增加至2021年31歲。

劉宜廉表示，隨著年齡增長影響生育功能，藉由凍卵計畫，可提供目前無配偶，但未來有結婚及生育規畫，或因疾病治療影響生育規畫的個案，未來也能有生兒育女的機會。

衛生局 凍卵 生育

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