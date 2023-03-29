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銀髮高歌唱出健康 苑裡李綜合醫院走入社區送愛

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡李綜合醫院熱心公益，捐贈社苓里老人關懷據點近20萬元K歌設備及醫療器材，讓長輩能開心又健康。記者吳傑沐／攝影
苑裡李綜合醫院熱心公益，捐贈社苓里老人關懷據點近20萬元K歌設備及醫療器材，讓長輩能開心又健康。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府積極成立社區照顧關懷據點，鼓勵更多長輩走出家門，參與據點安排的課程，苑裡鎮社苓里上月成立老人關懷據點，經試辦正式申請通過，今天上午舉辦「銀髮高歌唱出健康」的活動，苑裡李綜合醫院熱心公益，捐贈近20萬元K歌設備及醫療器材，讓長輩能開心又健康。

為了充實關懷據點軟硬設備，鎮民代表兼任社區協會理事長劉國成及新上任里長陳銘志，攜手合作，積極尋求外界資源，苑裡李綜合醫院獲悉後同意贊助醫療器材與娛樂設備一批。

活動現場並邀請副縣長鄧桂菊、社會處長楊志文，議員張顧礫、翁杰、徐永煌、陳品安服務團隊，及李綜合醫療體系營運長李俊億一起出席。

鄧桂菊致詞時表示，社區的阿公、阿嬤就好像是大學生一樣，不斷的學習，強調長照領域會做到位，同時感謝李綜合醫院走入社區，對長輩的照顧。她鼓勵長輩多到關懷據點學習、參加活動，也不要缺席，開玩笑地形容，長輩不喜歡唸書的孩子缺課，這樣當大人的會生氣，因此，長輩也不要缺席。

李俊億代表李綜合醫療社團法人送愛到社區，包括額溫槍2支、量血壓機1組、體重機1個、電視機1台、KTV娛樂設備一組給社苓關懷據點，許多老人家看到了有新的設備，直呼：「真的太棒了！」 現場還由鄧副縣長帶領長輩高唱「快樂的出帆」，讓關懷據點變成大型的KTV包廂。

里長陳銘志表示，社苓里是苑裡鎮的大里，在服務選民的過程中發現，里內有不少的獨居長輩，或是家中只有外籍幫傭陪伴，為了讓長輩們皆能走出家門，與里內里民互動，因此成立老人關懷據點。目前，固定每周三上午舉辦活動，有志工帶操讓長輩活動筋骨，也有志工協助烹飪，負責煮美食佳餚讓長輩享用。

現場大家一起開唱「快樂的出帆」同樂，讓關懷據點有如大型的KTV包廂。記者吳傑沐／攝影
現場大家一起開唱「快樂的出帆」同樂，讓關懷據點有如大型的KTV包廂。記者吳傑沐／攝影

KTV 獨居 阿嬤

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