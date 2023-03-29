竹市兒童藝術節交通懶人包出爐 連假還有惜物市集

4月1日起將展開為期5天的清明兒童節連假，新竹市政府在新竹公園推出兒童藝術節活動，交通懶人包資訊今天出爐，鼓勵外縣市民眾從火車站後站步行前往新竹公園；4月1、2日市府環保局也把握連假和大魯閣湳雅廣場合作舉辦寶貝老闆惜物市集與復古童玩闖關遊戲，同樣歡迎親子參與，共度歡樂假期。

新竹市政府指出，4月1日至5日將在新竹公園辦2023新竹市兒童藝術節「ZOOM！ZOOM！新竹」，交通處提醒外縣市民眾，建議搭乘火車至台鐵新竹火車站，或搭高鐵轉乘台鐵至新竹火車站最方便，下車後往後站沿公竹路步行10分鐘即可抵達會場。

另，新竹公園周邊有動物園地下停車場、體育館前停車場、大潤發停車場及後火車站停車場，總計提供超過1000格汽車停車位，由於新竹公園與新竹動物園是熱門景點，新竹公園周邊路邊汽車格屆時也將改為機車格，提供騎乘機車的民眾前往停放。

竹市府交通處指出，當停車場滿場時，民眾可前往樹林頭停車場停車後，轉搭接駁車前往會場，樹林頭停車場首班車9點30分、末班車16點30分；新竹公園孔廟廣場首班車10點30分、末班車17點30分。每15至20分鐘一班，去程每人收費10元、返程免費，18歲以下及65歲以上免費搭乘。

此外，新竹市環保局與大魯閣湳雅廣場合作在戶外廣場辦理「憶童兒趣」闖關市集，活動時間為4月1、2日的下午3點至5點，活動包含寶貝老闆惜物市集與復古童玩闖關遊戲，不僅邀小朋友當老闆賣東西，參加活動的小朋友只要完成5項闖關即可參加抽獎，有機會把兒童電動車開回家，前100名挑戰成功者還可獲得環保好禮1份。