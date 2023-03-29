桃園力拚減碳 將汰除燃煤、用電動載具

汰除燃煤、運具電動化，並發展再生能源，桃園要拚2030年減碳50%！桃園市長張善政29日淨零減碳大會表示，桃園其實是台灣第一大的工業城，工業也佔桃園碳排放的七成，未來會以環保材質、天然氣等方式，加速汰除燃煤發電，同時2030年前全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化，並每年種超過3萬棵樹。

張善政逐步推淨零

數位國家總會理事長呂學海表示，這次與桃園市政府合作推動淨零轉型，預計會培養2千名淨零工程師，更盼今年就能在桃園各地校園、運動場等場所安排60位「淨零長」，以協助降低都市的碳排放。

張善政說，淨零碳排絕對不是只有市政府的事，更能營造宜居、宜學、宜遊的可持續都市，將「淨零」的步調逐步推廣到建築物、社區，甚至是機場、水庫等公共建設。

工業減碳最優先

他指出，桃園市不僅是國際交通樞紐，更是台灣第一工業科技大城，在國內500大製造業中佔了超過3成，產值其實更勝新竹市。然而，他也說，工業在桃園溫室氣體排放中也是大宗，造成逾7成的碳排，所以第一步就是協助工業脫煤。

桃園市推出2050年淨零碳排路徑圖，承諾2030年減碳50%，協助工業脫碳的方式，包括60%的燃煤鍋爐將以木質顆粒或其他環保材質替代；40%則會改變成天然氣或電能，實踐碳排的目標。

公眾運具全面電動化

張善政說，交通佔了桃園15%的碳排量，會鼓勵大眾交通工具，並祭出更多公車免費路段、uBike第一個小時免費、北北基桃交通月票等措施。他指出，未來為了推動電動載具推行，政府將帶頭於2030年前將公共運具全面電動化，並提高充電樁密度，提供更友善的電動車環境，盼30%的私有載具電動化。

他指出，桃園也會持續發展再生能源，提供補助給光電與儲能發展，也會建設「碳中和平台」，供大眾檢視市府淨零減碳的進度。張善政也說，桃園也會努力種樹，一年要種3.4萬棵樹，發揮固碳、減碳的能力。

【更多精采內容，詳見 】