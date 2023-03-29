快訊

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

南亞ROTC效法美軍校 靠軍事課程博「南陸官、北南亞」美名

他和竊賊鬥智2天…「iPhone的奇幻旅程」靠定位和這1招取回手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園力拚減碳 將汰除燃煤、用電動載具

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
桃園市長張善政（右）29日淨零減碳大會表示，2030年前要全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
桃園市長張善政（右）29日淨零減碳大會表示，2030年前要全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

汰除燃煤、運具電動化，並發展再生能源，桃園要拚2030年減碳50%！桃園市長張善政29日淨零減碳大會表示，桃園其實是台灣第一大的工業城，工業也佔桃園碳排放的七成，未來會以環保材質、天然氣等方式，加速汰除燃煤發電，同時2030年前全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化，並每年種超過3萬棵樹。

張善政逐步推淨零

數位國家總會理事長呂學海表示，這次與桃園市政府合作推動淨零轉型，預計會培養2千名淨零工程師，更盼今年就能在桃園各地校園、運動場等場所安排60位「淨零長」，以協助降低都市的碳排放。

張善政說，淨零碳排絕對不是只有市政府的事，更能營造宜居、宜學、宜遊的可持續都市，將「淨零」的步調逐步推廣到建築物、社區，甚至是機場、水庫等公共建設。

工業減碳最優先

他指出，桃園市不僅是國際交通樞紐，更是台灣第一工業科技大城，在國內500大製造業中佔了超過3成，產值其實更勝新竹市。然而，他也說，工業在桃園溫室氣體排放中也是大宗，造成逾7成的碳排，所以第一步就是協助工業脫煤。

桃園市推出2050年淨零碳排路徑圖，承諾2030年減碳50%，協助工業脫碳的方式，包括60%的燃煤鍋爐將以木質顆粒或其他環保材質替代；40%則會改變成天然氣或電能，實踐碳排的目標。

公眾運具全面電動化

張善政說，交通佔了桃園15%的碳排量，會鼓勵大眾交通工具，並祭出更多公車免費路段、uBike第一個小時免費、北北基桃交通月票等措施。他指出，未來為了推動電動載具推行，政府將帶頭於2030年前將公共運具全面電動化，並提高充電樁密度，提供更友善的電動車環境，盼30%的私有載具電動化。

他指出，桃園也會持續發展再生能源，提供補助給光電與儲能發展，也會建設「碳中和平台」，供大眾檢視市府淨零減碳的進度。張善政也說，桃園也會努力種樹，一年要種3.4萬棵樹，發揮固碳、減碳的能力。

【更多精采內容，詳見

減碳 張善政

延伸閱讀

農業局專委因擺拍狒狒去職 張善政：很遺憾但須處置

狒狒案農業局專委盧紀燁自請辭職 張善政：犯了錯很遺憾

狒狒遭誤殺官員還作秀 民進黨：國民黨縣市長荒腔走板

專委「擺拍狒狒」藍自家人不挺 他緩頰：盼刀下留人

相關新聞

桃園忠烈祠暨神社爭議 學者看法這樣說

桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因迎來日本神祇，外界各有不同意見引起熱議，有人認為在忠烈祠有日本神祇與精神不符，也有另一派人...

桃園力拚減碳 將汰除燃煤、用電動載具

汰除燃煤、運具電動化，並發展再生能源，桃園要拚2030年減碳50%！桃園市長張善政29日淨零減碳大會表示，桃園其實是台灣第一大的工業城，工業也佔桃園碳排放的七成，未來會以環保材質、天然氣等方式，加速汰除燃煤發電，同時2030年前全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化，並每年種超過3萬棵樹。

竹市兒童藝術節交通懶人包出爐 連假還有惜物市集

4月1日起將展開為期5天的清明兒童節連假，新竹市政府在新竹公園推出兒童藝術節活動，交通懶人包資訊今天出爐，鼓勵外縣市民眾...

廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

苗栗縣公館鄉出磺坑是現存世界最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項珍貴有形與無形文化資產，苗栗縣文化觀光局在修復完成區內...

竹北兒藝節周六登場 連3天都有不同表演還能拿獎品

竹北兒童藝術節將在4月1日至3日間在竹北水圳公園登場，今年以「森之冒險」為主題，推出首次攀樹體驗，更打造沉浸式的五感遊戲...

高虹安宣布5主軸青年政策 租金補貼加碼每年6千元

今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，包含涵蓋公共參與、就業培力、創新創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦