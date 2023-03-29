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桃園忠烈祠暨神社爭議 學者看法這樣說

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因迎來日本神祇，外界各有不同意見引起熱議，學者李筱峰及施正鋒抱持不同看法。記者陳右豪／攝影
桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因迎來日本神祇，外界各有不同意見引起熱議，學者李筱峰及施正鋒抱持不同看法。記者陳右豪／攝影

桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因迎來日本神祇，外界各有不同意見引起熱議，有人認為在忠烈祠有日本神祇與精神不符，也有另一派人士認為不應扼殺宗教自由及觀光成效，學者李曉峰表示，神社和忠烈祠混在一起顯得不倫不類，而學者施正鋒則認為，台灣人不是皇民，為何要祭拜殖民者的神？

李筱峰說，大部分戰後的日本神社都被燒掉，基本是因為仇日，這都可以理解，後來把神社改成忠烈祠之後，因為祭拜的是和中國大陸有關的人物，也顯得不倫不類。

李表示，如果神社恢復到就是純粹的古蹟，因全台只剩這座神社，那最好就是忠烈祠歸忠烈祠，神社歸神社，因為拿日本的神社去做忠烈祠是不倫不類，這應該可被理解。

李筱峰說，迎來日本神祇是觀光及展覽活動，神社改成忠烈祠，也有古蹟富含的史蹟意義，不需要解釋成意識形態，不是推崇去拜日本神祇。古蹟就是歷史證據，桃園神社代表的就是日本殖民的證據。

李筱峰說，就像蔣介石銅像象徵的是獨裁的證據，不能因為討厭日本就去破壞他的文化，也不是要毀掉古蹟，市長張善政的歷史素養應該要加強，應該進一步了解此地的歷史脈絡。

學者施正鋒說，戰後台灣的日本神社大部分都變成忠烈祠，在忠烈祠外迎來日本神祇，代表前市長鄭文燦根本是在遊走法律邊緣，竟然會在如此神聖的地方外辦活動，分明是在巴結日本人，台灣人也不是皇民，為何要祭拜日本的神，沒有大是大非。

施表示，忠烈祠外委外辦理活動，某種程度是一種羞辱，桃園市府應該不至於缺錢到如此，無論是佛寺還是教堂，都是莊嚴的場所，民進黨執政時期的行為很可惡。像在愛爾蘭，也有許多英國殖民時期的城堡也被改做旅館使用，而對於日本殖民時期的神祇，其實都不屬於文化或是宗教，因為代表的就是殖民者的神，並沒有什麼文化特色。

日本 忠烈祠 古蹟

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