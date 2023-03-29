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廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動
苗栗縣公館鄉出磺坑是現存世界最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項珍貴有形與無形文化資產，苗栗縣文化觀光局在修復完成區內5棟歷史建築後，今天宣布第二階段修復工程正式啟動，包括往昔的採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀修復將於3月底動工，預計明年初完工。
苗栗縣文觀局指出，縣府在2019、2020年間執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，完成文化景觀區內5棟歷史建築的修復工作，包括重機具倉庫、北寮舊辦公室、6號處長宿舍及4號、8號宿舍；縣府推動再造歷史現場2.0計畫 ，再次獲中央補助9300萬元執行，預計投入2063萬元進行出磺坑北寮文化景觀區域修復。
修復工程主要項目包括採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀，其中「採修部木工廠」的屋架當年是以「廢油管」作為建材，也是一大特色，充滿油礦區風情。
文化觀光局長林彥甫表示，期盼修復工程能完整重現出磺坑文化景觀區域內的景觀風貌，與北寮5棟歷史建築的再利用發展得以串聯，文觀局將積極規畫工地導覽活動，安排打開場域與文化資產空間的成果展示與系列推廣活動，落實文化資產教育，帶鄉親探索出磺坑的獨特風貌，達到重現出磺坑文化景觀、再造歷史現場目標。
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