廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

苗栗縣公館鄉出磺坑是現存世界最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項珍貴有形與無形文化資產，苗栗縣文化觀光局在修復完成區內5棟歷史建築後，今天宣布第二階段修復工程正式啟動，包括往昔的採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀修復將於3月底動工，預計明年初完工。

苗栗縣文觀局指出，縣府在2019、2020年間執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，完成文化景觀區內5棟歷史建築的修復工作，包括重機具倉庫、北寮舊辦公室、6號處長宿舍及4號、8號宿舍；縣府推動再造歷史現場2.0計畫 ，再次獲中央補助9300萬元執行，預計投入2063萬元進行出磺坑北寮文化景觀區域修復。

修復工程主要項目包括採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀，其中「採修部木工廠」的屋架當年是以「廢油管」作為建材，也是一大特色，充滿油礦區風情。