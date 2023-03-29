竹北兒藝節周六登場 連3天都有不同表演還能拿獎品

竹北兒童藝術節將在4月1日至3日間在竹北水圳公園登場，今年以「森之冒險」為主題，推出首次攀樹體驗，更打造沉浸式的五感遊戲區「光之森林」與「夜之森林」，空氣中還會飄散由市長鄭朝方特別調製的香氣，要引領孩子們透過嗅覺、觸覺及味覺探索，活動連續3天都有不同演出，更邀請到馬戲團帶給孩子們驚奇與歡樂。

竹北市公所表示，今年兒藝節一大亮點是首次推出攀樹體驗活動，藉由攀樹體驗帶領孩子重新探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。

3天活動邀請國內重磅劇團輪番演出；4月1日活動首部曲由藝想台灣劇團帶來侏儸紀考古題演出，邀請小朋友們化身為探險隊員，尋找傳說中恐龍的足跡；次日由蘋果劇團帶著小朋友們在森林中展開冒險勇闖黑森林，好玩的劇團則帶來小矮人奇遇演出；4月3日活動最後一天則由FOCA福爾摩沙馬戲團，帶來壓軸大戲「宇宙馬戲團」，帶著小朋友們從森林深處的航空基地搭上星際探險號，前往多瑞米法星球。

鄭朝方表示，今年竹北兒童藝術節主打五感體驗，獨家打造「光之森林」與「夜之森林」；首先踏入夜之森林，黑幕便象徵成長過程中的未知與不確定，推開神秘門扉後迎面而來的是絢麗光影及音樂，為您的勇氣喝采，刺激聽覺及視覺感受，而後是光之森林，在一片樹木花草綠意生機及神秘香味瀰漫的夢幻森林。

鄭朝方說，今年竹北兒藝節表演打破傳統觀眾與表演者的藩籬，透過解構、重組的沉浸式體驗，讓小朋友進行實境互動體驗，演出不再以表演者、故事、動作、情節為主，而是以觀眾置身在舞台的中心，強調個體觀眾的感知體驗，甚至是獨一無二、不可複製的經驗。

活動期間，參加體驗就有機會獲得精美小禮，每天在服務台也將提供限量DayPass勇者勳章，集滿3天的勳章再加贈限量好禮，詳情可上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉絲團查詢。