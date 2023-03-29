快訊

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

南亞ROTC效法美軍校 靠軍事課程博「南陸官、北南亞」美名

他和竊賊鬥智2天…「iPhone的奇幻旅程」靠定位和這1招取回手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北兒藝節周六登場 連3天都有不同表演還能拿獎品

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北兒藝節將在4月1日登場，市長鄭朝方（右）及市民代表會主席林啟賢（左）邀請爸媽帶孩子來玩。記者巫鴻瑋／攝影
竹北兒藝節將在4月1日登場，市長鄭朝方（右）及市民代表會主席林啟賢（左）邀請爸媽帶孩子來玩。記者巫鴻瑋／攝影

竹北兒童藝術節將在4月1日至3日間在竹北水圳公園登場，今年以「森之冒險」為主題，推出首次攀樹體驗，更打造沉浸式的五感遊戲區「光之森林」與「夜之森林」，空氣中還會飄散由市長鄭朝方特別調製的香氣，要引領孩子們透過嗅覺、觸覺及味覺探索，活動連續3天都有不同演出，更邀請到馬戲團帶給孩子們驚奇與歡樂。

竹北市公所表示，今年兒藝節一大亮點是首次推出攀樹體驗活動，藉由攀樹體驗帶領孩子重新探索、定義童年時光，同時學習環境教育的意義。

3天活動邀請國內重磅劇團輪番演出；4月1日活動首部曲由藝想台灣劇團帶來侏儸紀考古題演出，邀請小朋友們化身為探險隊員，尋找傳說中恐龍的足跡；次日由蘋果劇團帶著小朋友們在森林中展開冒險勇闖黑森林，好玩的劇團則帶來小矮人奇遇演出；4月3日活動最後一天則由FOCA福爾摩沙馬戲團，帶來壓軸大戲「宇宙馬戲團」，帶著小朋友們從森林深處的航空基地搭上星際探險號，前往多瑞米法星球。

鄭朝方表示，今年竹北兒童藝術節主打五感體驗，獨家打造「光之森林」與「夜之森林」；首先踏入夜之森林，黑幕便象徵成長過程中的未知與不確定，推開神秘門扉後迎面而來的是絢麗光影及音樂，為您的勇氣喝采，刺激聽覺及視覺感受，而後是光之森林，在一片樹木花草綠意生機及神秘香味瀰漫的夢幻森林。

鄭朝方說，今年竹北兒藝節表演打破傳統觀眾與表演者的藩籬，透過解構、重組的沉浸式體驗，讓小朋友進行實境互動體驗，演出不再以表演者、故事、動作、情節為主，而是以觀眾置身在舞台的中心，強調個體觀眾的感知體驗，甚至是獨一無二、不可複製的經驗。

活動期間，參加體驗就有機會獲得精美小禮，每天在服務台也將提供限量DayPass勇者勳章，集滿3天的勳章再加贈限量好禮，詳情可上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉絲團查詢。

鄭朝方 新竹

延伸閱讀

學生遲到不能進教室 家長提告竹北亞太美國學校

她想換房「市區公寓 VS. 郊區透天」怎麼選？ 網見1關鍵：保值

竹北市贈寶山鄉清溝車 雙方承諾資源互惠城鄉共好

舒緩塞車 高虹安：年底前開通竹市慈濟及關新路延伸段

相關新聞

桃園忠烈祠暨神社爭議 學者看法這樣說

桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因迎來日本神祇，外界各有不同意見引起熱議，有人認為在忠烈祠有日本神祇與精神不符，也有另一派人...

桃園力拚減碳 將汰除燃煤、用電動載具

汰除燃煤、運具電動化，並發展再生能源，桃園要拚2030年減碳50%！桃園市長張善政29日淨零減碳大會表示，桃園其實是台灣第一大的工業城，工業也佔桃園碳排放的七成，未來會以環保材質、天然氣等方式，加速汰除燃煤發電，同時2030年前全面推動公共載具與至少3成私有交通工具電動化，並每年種超過3萬棵樹。

竹市兒童藝術節交通懶人包出爐 連假還有惜物市集

4月1日起將展開為期5天的清明兒童節連假，新竹市政府在新竹公園推出兒童藝術節活動，交通懶人包資訊今天出爐，鼓勵外縣市民眾...

廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

苗栗縣公館鄉出磺坑是現存世界最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項珍貴有形與無形文化資產，苗栗縣文化觀光局在修復完成區內...

竹北兒藝節周六登場 連3天都有不同表演還能拿獎品

竹北兒童藝術節將在4月1日至3日間在竹北水圳公園登場，今年以「森之冒險」為主題，推出首次攀樹體驗，更打造沉浸式的五感遊戲...

高虹安宣布5主軸青年政策 租金補貼加碼每年6千元

今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，包含涵蓋公共參與、就業培力、創新創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦