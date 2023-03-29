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高虹安宣布5主軸青年政策 租金補貼加碼每年6千元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，與青年代表共同宣示啟動。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，與青年代表共同宣示啟動。記者張裕珍／攝影

今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，包含涵蓋公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等青年議題。高虹安也喊出8年4千戶社宅、每年加碼6千元青年租金補貼，展現照顧青年的誠意。

竹市府勞工處今天在影像博物館舉辦「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言記者會，邀來多名青年代表參與，也請到競技啦啦隊、熱舞社演出，展現青年熱力。

高虹安針對公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等5大青年政策逐一說明。第一為擴大青年公共參與，宣布將青年事務委員會總委員數擴增至35人、青年代表數增為25位，並將青年代表年齡放寬至16至40歲，開會次數從每半年增至每季。

「新竹市第3屆青年事務委員公開遴選」https://www.beclass.com/rid=274b0ad641402168adb5也起跑，高虹安廣邀新竹青年參加遴選，4月30日報名截止。高虹安說，未來市府局處召開與青年相關會議時，一併邀青年委員參與，將青年意見與需求即時納入政策方向，共築青年宜居城市。

竹市府教育處也針對青年學習部分強調，新竹市積極與國內外大學簽署合作備忘錄，提供多元學習資源，透過多元化課程、引進國際資源，讓青年探索不同領域，增加國際交流經驗，強化學生科技應用能力及語言能力，培養青年競爭力。

在就業培力議題，高虹安表示，市府將透過趨勢論壇、達人交流、實作工作坊、提案競賽等方式，協助青年掌握就業市場趨勢，培養青年職能力，未來市府也將在龍山東路的身障就業大樓打造直播空間，邀請青年錄製以時事議題為主的podcast節目。

產發處指出，創新創業面向，市府將提供一站式專業窗口、擴大「東門市場三樓」空間作為青創基地，也將建立新創支持體系，包含透過地方型SBIR鼓勵新竹在地新創業者申請研發補助，以及延伸「創業便利貸」服務、促進跨業結盟等，帶動新創發展。

高虹安也提到許多表演團體反映想要有更多舞台，在文化創意議題上，市府將建構活力舞台，辦理街舞、霹靂舞大賽等演出，培育在地青年劇團、並投入百萬補助培育青年藝術家；開辦青年閱讀推廣系列講座、推動青年文創市集等，激發更多城市活力。

最後，針對宜居永續議題，高虹安宣布推出「安居雙箭」政策方案。竹市府持續攜手內政部住都中心爭取增建社會住宅，目前已規畫中3社宅基地，預計再尋覓3處基地新增1200戶，累計規畫戶數提高至3710戶，將以「8年4000戶」目標邁進。

都發處長翁義芳說明，配合內政部營建署「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」，若為基本補貼標準第三級核定戶（18至40歲單身青年），竹市再加碼補貼設籍在新竹市者每年6000元，等於每月多補貼500元，讓政府的租金補貼每月來到3380元。

今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，記者會邀來清大熱舞社演出。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，記者會邀來清大熱舞社演出。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，記者會邀來清大熱舞社演出。記者張裕珍／攝影
今天是329青年節，新竹市長高虹安發布「市府挺青年，青年WIN未來」5大青年政策宣言，記者會邀來清大熱舞社演出。記者張裕珍／攝影

青年 高虹安

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