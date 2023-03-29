桃園去年土增稅僅達標75.41% 議員提醒財政局扮烏鴉

桃園市政府地方稅務局今天上午到議會工作報告，局長姚世昌表示，受全球經濟通膨及升息衝擊等景氣循環不可抗力因素影響，去年地方稅總稅收400億4593萬元，低於預算422億3466萬元，達成率94.82%，除了土地增值稅及契稅，各稅均達成預算目標或超標。

市議員劉勝全指出，桃園市的稅收減少但是多項重大公共工程都在進行，財政的負擔越來越重，地稅局應該要扮演烏鴉，告訴市長這樣下去的話財政會出問題。謝美英議員也為稅收減少憂心

未達標的稅收以土地增值稅和預算差距最大，去年實徵淨額109億3476萬元，與預算數145億元比較，減少35億6524萬元，達成率75.41%。姚世昌分析主要受景氣循環影響，109、110台商回流設廠土地需求高峰已過，去年購地投資建廠趨緩，千萬元以上的大額稅款也跟著減少，加上消費者物價指數較110年平均漲幅2.95%，墊高前次移轉現值，縮減漲價額，1、2月工作天數短稅收接近腰斬，估計必須景氣恢復熱絡稅收才有可能顯著增加，因此今年增值稅預算編列比去年減少15億元。

去年契稅實徵淨額18億9918萬元，與預算數19億元比較減少82萬元，達成率 99.96%，主要係因受疫情及房地合一稅制等打炒房政策影響，申報件數減少，以及位於林口新市鎮特定區範圍內的龜山區房屋，於興建完成後5年內第一次買賣移轉，適用新市鎮開發條例減免徵規定之件數增加 11.48%所致，否則稅收可以超標。