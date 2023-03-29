第一次坐高鐵 高鐵新竹站助長者圓夢搭高鐵遊高雄

台灣高鐵新竹站今天組織了一場特別的旅行，贊助車資讓新竹縣的37位獨居老人能夠圓夢搭高鐵，大多數長者都是第一次體驗，要前往高雄1日遊，高鐵員工今更在車站歡送長者出遊，希望讓他們留下難忘回憶，新竹縣府也感謝台灣高鐵善舉，讓行動不便的長者，坐輪椅也要跟到這次旅行。

高鐵新竹站長林鶯沙表示，看到長輩們的快樂表情，深刻感受到這次活動的意義，希望這次旅行，讓這群長輩體驗高鐵的便利快速，同時留下美好的回憶，台灣高鐵秉持回饋旅客及社會的理念，持續落實企業社會責任，以在地關懷回饋社會大眾，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐成為引領進步、創造美好的生活平台的企業願景。

今天上午由台灣社工人共好發展協會的13位社工及志工人員，陪同37位獨居老人出遊，一行人一早便抵達高鐵新竹站，車站人員親切地迎接這群阿公阿婆到來，還歡送他們搭上高鐵，實現許多長者們長久以來的願望，長者們臉上個個充滿興奮喜悅的光彩，非常期待這次高鐵之旅。

來自峨眉的73歲劉阿婆表示，時常在路邊看著高鐵奔馳而過，總是咻一下就過去，來不及看清楚高鐵樣貌，一直嚮往在這樣的速度下看風景，但這個小小願望從未實現，這次能體驗搭高鐵出遊的機會，又有志工陪同及接送「滿懷感激」。

活動中年紀最大的更有90歲的長者參與，新竹縣府社會處表示，有幾位長輩因行動不便，需要坐輪椅，但長輩們聽聞有機會搭乘高鐵，都十分興奮，不減出遊興致，而能參與出遊的長者，都是委託台灣社工人共好發展協會經評估長者身心狀況，確認長輩出遊意願後邀請。

縣長楊文科表示，縣府運用公益彩券盈餘基金，並由台灣高鐵全額贊助車資，帶給長輩難忘且愉快的出遊經驗，不僅讓長輩們擴展視野，也添增生活的幸福感，車上還特別準備高鐵便當作為長者們的餐食，對於想搭乘高鐵，但經濟上相對弱勢的獨居長者而言，如同是雪中送炭，最溫暖的禮物。