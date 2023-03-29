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後龍好望角「千萬元」公廁今啟用 流線設計吸睛
苗栗縣後龍鎮好望角近年來遊客大幅增加，為服務廣大遊客，千萬元新建優質公廁今天上午舉辦啟用典禮，公廁外觀採用流線型設計，與週邊高大的風車景致融為一體，成功翻轉景區內公廁老舊髒亂的刻板印象，提供遊客更舒適友善的如廁環境。
後龍鎮公所表示，新建好望角公廁由環保署補助582萬元、公所自籌418萬元，總經費1000萬元，繼停車場及沿山步道整建完成後，象徵好望角風景區的建設，又貼上一塊新拼圖，提供遊客最佳的觀光品質。
鎮長謝清輝則表示，好望角原本舊公廁老舊且簡陋，容易有排水不良及阻塞情形，遊客常常反應如廁不便並影響觀光興致，公所為優化當地旅遊設施，在立委陳超明的協助下，成功爭取到環保署補助興建新公廁。
他表示，後龍鎮好望角風景區因位處高地，視野相當壯闊，海岸建置多座發電風車，來此一遊，山海美景及特色風車景觀盡收眼底、觸動人心，周邊景點還有貝殼化石遺跡、過港七彩燈光隧道、清海宮及山邊媽祖等景點，每年吸引約三十萬遊客到此觀光，具有相當大的觀光發展潛力。
除了已完成的新停車場擴建、好望角沿山步道整建，以及剛落成啟用的新建公共廁所外，公所也透過行政院水保局的協助，準備興建嶄新的觀景平台，同時也向縣府爭取對外聯絡道路苗32線、33線部分路段拓寬工程，完善交通路線及宜人舒適的觀景設施，將好望角打造成後龍最亮麗的觀光景點。
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