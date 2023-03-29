甩行人地獄惡名 桃園拚年底10條通學步道

桃園市長張善政推行全市國中小學通學步道改善計畫。市府養工處今天在市政會議表示，短期目標是4月底完成南北桃各1條通學步道，今年底前再改善約10校；中期目標爭取1年約4000萬預算，逐步完成全市國中小通學步道。民代建議，校園許多圍牆仍宛如戒嚴時期，建議拆除，讓出人行道空間，養工處則表示樂意配合，會積極跨單位溝通。

桃園市人行道面積在六都敬陪末座，張善政選前提出「行人安全3步曲」政見，上任後市府團隊規畫，將從今年到2026年逐步完成全市國中小通學步道，目前市府已盤點須改善的44校，其中包括龜山區楓樹國小、中壢區新街國小、大溪區南興國小、龜山區光峰非營利幼兒園都正在施工中，預計4月底前可完工。

養工處總工程司何順華表示，桃園通學廊道主要面臨6大問題，包括變電箱阻礙人行動線、通行空間保護措施不足、新建案都審時未考量行人動線、停等區空間不足、學童接送無候車亭遮風避雨、通學時間人車搶道等。

何順華表示，養工處針對上述6項問題各有解決對策，以桃園區建國國中為例，改善後將原有的標線型人行道，改為實體人行道；桃園區大業國小過去被變電箱擋道，改善後將變電箱挪移，人行空間淨寬增加為1.5公尺；龜山區楓樹國小也調整車道位置，挪出人行空間。

養工處表示，為增加人行空間，市府建立跨局處府級合作會議，除教育局盤點須改善的學校，都發局、建管處也會在都審時導入無障礙理念，交通局則配合路型配置、行穿線退縮等規畫，最後由警方針對違規重點取締。

議員許家睿表示，目前該計畫已列入八德3校，不過還有許多改善空間，像是八德國小的人行道直接被廟宇設施阻斷、大勇國小人行道走到一半就消失、瑞豐國小現況沒有人行道只有防撞桿，仍需要市府努力；而現在許多校園或公家單位仍存在「宛如戒嚴時期」般的高聳圍牆，建議也拆除，讓出人行道空間。