桃園估囤房稅估9700萬 前市長允全數補貼青年租金跳票

桃園市政府5月開徵房屋稅徵收率自治條例（囤房稅），地方稅務局長姚世昌今天上午在議會工作報告，答覆許家睿、彭俊豪等議員時，首次表示初估今年可以課徵9700萬元，受中央打房等政策影響，會比原先預估1.3億元少近4000萬元。

至於前市長鄭文燦去年任內表示要全數用在青年租金補貼，姚世昌說明市府相關單位後來開會討論，發現不能專款專用，稅收還是要回到市庫統籌運用。許家睿強調，會另外要求住宅發展處再編列青年租金獎勵補助時，提高相關預算金額，同時落實照顧弱勢和居住正義。

桃園市房屋稅徵收率自治條例111年3月24日經桃園市議會三讀通過，同年7月1日施行，今年5月開徵。地稅局表示，持有非自住住家用房屋6戶以上者，房屋稅率將由每戶2.4%提高為3.6%，5戶以下者仍維持2.4%稅率課稅，影響約2萬戶，97.84%戶都不會受影響。

為落實居住正義，實現租稅公平，這次修法是在既有的稅率2.4%基礎上，依持有非自住住家用房屋戶數訂定差別稅率，以符合量能課稅。為避免傷及無辜，明定非屬囤房性質的公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校之學生宿舍BOT案、公同共有房屋、專供停放車輛使用，及起造人新建空置待銷售住家用房屋於3年期間等6類房屋，排除納入差別稅率戶數計算，維持按2.4%課徵房屋稅。