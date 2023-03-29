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西瓜保險啟賠標準過高 後龍鎮長喊農友看得到吃不到

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣西瓜農作保險啟賠門檻遭質疑過高，地方爭取調降標準。圖／本報資料照片
苗栗縣西瓜農作保險啟賠門檻遭質疑過高，地方爭取調降標準。圖／本報資料照片

苗栗縣去年首度辦理西瓜農作保險件數掛零，今年仍維持啟動理賠的標準也不樂觀，最大產地的後龍鎮長謝清輝喊話農委會，正視農民實際需求降低門檻，否則「看得到也吃不到」。

西瓜保險去年啟賠的標準是保險期間，雨量1天降下逾201毫米以上，或是每天最低降雨量40毫米，且累積連續3天以上，雨量251毫米以上，很多農民質疑門檻過高，還沒有達到標準，西瓜早就泡湯水傷了，縣府爭取啟賠改為單日降雨量調降至150毫米，或每天最低降雨量調降至30毫米，及累積連續2天以上雨量。

今年西瓜保險即日至6月30日受理投保，但啟賠的標準與去年相同，許多農友大失所望，縣府農業處長陳樹義說，縣府將會持續轉達瓜農心聲，此外，一併爭取香瓜也納入農作保險。

苗栗縣西瓜種植前年還有264公頃，去年大幅萎縮到134公頃，其中後龍鎮89公頃，謝清輝指出，氣候越來越極端化，乾旱、水災等不斷，政府的農業天然災害救助，僅足夠成本，雙軌的農業保險，萬一有災害時，可以補貼收入的損失，但是啟賠標準過高，根本「口惠而不實」。

謝清輝說，西瓜是後龍鎮的三寶，公所大力推品牌、辦西瓜節活動，也打出後龍西瓜知名度，由於西瓜生長期值梅雨、颱風季，希望農委會正視瓜農的需求，降低啟賠的門檻，否則恐怕衝擊農友種西瓜的意願。

農業處指出，西瓜保險由農委會補助保險費二分之一，縣府補助三分之一，上限每公頃3萬元，農友負擔六分之一的保費，去年保單掛零，今年啟賠標準沒有調降，縣府也不會樂觀。

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