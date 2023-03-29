祭祀七十三公抗日犧牲 遺族後代：忠烈祠放日神祇不倫不類

桃園市龍潭區七十三公忠義廟剛在10天前完成一年一度春祭大典，祭祀1895乙未桃園客家保衛戰客家義軍先烈英勇抗日精神莊嚴肅穆，與紛擾半年的桃園忠烈祠暨神社文化園區迎來日本神祇天照大神供奉事件相比 ，凸顯七十三公客家義軍先烈保家衛土、抵禦外侮忠勇犧牲祭典，無異形成強烈對比。

1895年台灣割讓日本，客家義軍領袖胡嘉猷組織義勇軍抵抗日軍占領，乙未在桃園爆發客家保衛戰，客家義軍在龍潭埤戰役，遭日軍報復殺害73人，留下1名倖存者埋葬遺骸和保存，義軍後代至1973年在龍潭發起興建七十三公忠義廟，紀念客家義軍保家護土英勇犧牲精神，每年春秋祭典，受到地方重視。

行政院客委會十分重視這項祭典，客委會副主委周江杰說，客委會推動客家講故事，龍潭七十三公就是龍潭客家在地的故事，要搭配近幾年推動客家說故事活動，希望將過去保鄉衛土故事，可讓年輕一輩聽到和了解客家先烈、先賢在地保家衛土犧牲忠勇精神和傳承下去。

七十三公遺族後代、桃園市七十三公忠義協會常務監事林坤榮說，七十三公忠義廟祭典，就是要紀念100多年前客家義軍先烈抗日保衛鄉土英勇犧牲的忠義精神，一定要傳承下去，希望政府重視宣傳祭典，讓更多人知道這個故事。

桃園忠烈祠暨神社文化園區迎來日本神祇「天照大神」供奉事件，被外界質疑違背忠烈祠精神，對此，林坤榮說，面對奉祀忠義烈士的地方，引進日本神社供奉的大神，並不適合，既是祭祀抗日犧牲先烈，又放進日本神祇，無異是不倫不類。