新竹棒球場展開試挖掘、放樣 高虹安：4月大規模挖掘

新竹市立棒球場改善持續停工，市府成立棒球場工程體檢會日前敲定由市府於3月下旬會同相關單位進取樣及試掘，近日邁入3月最後1周，市長高虹安今天表示目前已經跟廠商進行試挖掘、放樣等作業，4月開始會進行大規模的挖掘。

高虹安也表示，針對棒球場改善府內已經跟統包商、龍來球場公司有過多次協調相關會議，「目前還是傾向，讓球場能夠盡快地修復完成的目標，前進當中。」

市府昨天也說明，棒球場工程體檢會成立後至今召開2次體檢會議，就體檢範圍、契約內容的釐清及相關方案做出研擬，3月下旬開始會同相關單位進行試體取樣及試掘，接續取樣及開挖土層斷面，送TAF認證實驗室分析，體檢完畢後找到最合適的改善工法，最後目標就是要讓新竹棒球場恢復啟用。