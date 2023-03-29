竹市今辦春祭追悼陣亡將士與公殞官兵 高虹安首任主祭

清明節前夕，新竹市今天在新竹市軍人忠靈祠舉行春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，由市長高虹安首度擔任主祭，多位議員致祭，地區各駐軍部隊官兵、各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加，向國軍陣亡將士及先烈表達追思，典禮莊嚴肅穆。

新竹市每年在329青年節及93軍人節會辦理祭祀忠靈儀式，高虹安表示，除了表彰眾烈士們成仁取義的精神外，也希望能對社會中敬軍愛國的風氣產生潛移默化的效果。

竹市府民政處表示，位於明湖路上的新竹軍人忠靈祠，主要安置過世的英勇軍人或具榮民身分的退伍軍人，近年市府積極改善忠靈祠設施及維護周邊環境，包含設置無障礙電梯及樓梯升降椅、開放夫妻櫃等，近年塔位數逐漸遞減，市府已向內政部役政署爭取250萬元預計新增近800個塔位，迎合未來需求。

今天一早許多先烈遺族帶著鮮花祭品前來弔祭，共同追思緬懷，褒揚英烈忠魂。其中，年事已高的王老先生從不缺席每年春祭追悼會，他說，非常感謝市府於忠靈祠設置樓梯升降椅，讓他方便上樓探望老父，市府的用心，民眾都能感受到。

民政處處長嚴翊琦說明，清明連假期間祭祀人潮眾多，忠靈祠全年無休均有開放，民眾亦能於非假日期間前往祭祀，以分流人潮。

今日追悼會包括議員李國璋、宋品瑩、吳旭豐、黃文政、鍾淑英、徐美惠等人以及空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長吳志偉少將、新竹後備指揮部指揮官紀政新上校、新竹憲兵隊隊長林希憲中校、新竹市後備東區輔導中心陳清智主任、新竹市後備北區輔導中心周俊偉主任、新竹市後備香山區輔導中心溫順德主任。