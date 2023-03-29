桃園忠烈祠暨神社今舉行春祭 避免破壞神社社務所大門深鎖

今日市長張善政前往桃園忠烈祠暨神社文化園區參加革命先烈暨瓦單・阿目伊春祭入祀典禮，但神社園區今日原供奉神祇的社務所並未開放。地方人士透露，應該是因為近日神社爭議，為避免不必要的糾紛，營運商才會有這樣的規劃。

地方人士透露，近日因為神社的神祉引起爭議，廠商可能是因為怕有不必要的糾紛，才會先把原先供奉日本神祇的社務所關閉，避免會有偏激人士破壞，造成更多的困擾。

地方人士說，神社因為爭議事件，目前內部裝飾已經調整，將宗教及文化的元數降低，但人潮或買氣都僅剩原本的3分之1，甚至有假日市集擺攤的攤主反應，人潮往下遞減的非常嚴重，影響園區的觀光人次。

地方人士分析，應該有2個主要因素，第一個應該是宗教因素，因為供奉的神祇已經不在，等於是在祭拜空殼；另外就是網路傳言說神社即將拆除，營運商即將要撤場，神社要蓋大樓等傳言，造成觀光客卻步。