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林襄也會來！桃園海芋季將登場 交通管制重點一次看
「2023桃園彩色海芋季」4月1日在桃園市大園區溪海休閒農業區登場，活動期間適逢清明節連假，還邀知名啦啦隊出場，警方預估將吸引大量民眾前往賞花，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，其中5處路口會實施交通管制。
桃園彩色海芋季1日登場、16日截止，展期共16天，橫跨3個周末假日，其中4月1日至5日清明節連續假期，預估湧入大量人、車潮。
大園警分局表示，為避免造成現場交通壅塞，將規畫在例假日及清明節5天連假的8至18時，針對「和平西路一段與聖德北路口」、「航城路與崙后路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等5個地點實施交通管制措施；平日8至18時則是在「田溪路與華興路二段路口」單向管制車輛進出。
警方提醒，交管期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，且因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季官方網站查詢；駕駛人須遵守各路口執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車。
桃園彩色海芋季規畫7大裝置藝術，包括「青鳥。芋守」主花區、首次結合水舞表演的「祈緣綺芋」許願噴泉等，活動不僅延伸範圍至鄰近的「灌子埤」、展售在地農產品的「寮芋市集」之外，樂天女孩「林襄」也將在1日開幕式亮相，和民眾親切互動。
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