遷入人口正成長 苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣去年翻轉，遷入人口正成長645人，房地產界視為各縣市吸人大戰黑馬，縣長鍾東錦昨點名頭份市、竹南鎮及公館鄉，分別因前縣長徐耀昌招商引資及好環境發酵。

各縣市人口流失問題嚴重，苗栗縣長年陷於人口老化問題，內政部最近公布去年遷入人口正成長，異軍突起讓房地產界意外，縣府民政處統計，全縣前年遷入、遷出人口負成長1708人，去年翻轉正成長645人，遷入1萬9439人，遷出1萬8794人，其中，頭份遷入4380人、遷出3778人，竹南遷入4403人、遷出3084人，公館遷入972人、遷出615人。

地方人士分析，頭份、竹南因鄰近新竹市，受到外溢作用影響，加上房地產價格相對親民，近年來台灣積體電路製造公司在竹南投資設廠，及京元電子股份有限公司竹南擴廠等投資案，縣府也啟動親子館等重大建設，至於公館鄉毗鄰苗栗市，又有國道1號交流道、台72線等交通便利，鄉村生活又有城市的機能，3鄉鎮市有條件吸引外來人口。

鍾東錦認為遷入人口正成長，鼓舞縣府團隊士氣，也可以提供參考，他說，徐耀昌的招商引資，帶來竹南、頭份的工作機會，此外，公館鄉很適合居住，可能是退休族、返鄉的人口增加，有一次到公館鄉視察社區營造，有很多環境做得很理想、很棒，非常適合退休生活和居住。

他表示，縣府要和18鄉鎮市一起努力、一起發展，讓每個鄉鎮市不管就業、longstay，甚至來苗栗置產，他都歡迎，希望營造友善的環境，讓全國各地民眾都會喜歡上苗栗。