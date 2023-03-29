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就職將滿百日 高虹安凍卵補助遭批撒幣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安（中）訪視頂埔國小，了解通學步道完工情形。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（中）訪視頂埔國小，了解通學步道完工情形。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安就職將滿百日，其提出的凍卵政策昨天遭新竹市議會時代力量黨團批評為撒幣政策，同時棒球場與汙水下水道推進工程也都被點名，在施政方面也應提出更具體的規畫；新竹市政府表示，凍卵政策是在協助民眾孕育下一代，棒球場、下水道工程也都有公開揭露，願意配合議員們調閱索取。

議員林彥甫表示，高虹安提出凍卵補助是撒幣式政策，據台大醫院統計，凍卵後平均使用率僅8.4%，成功生育的比例更只有3%，跟0至6歲市府養的政策目標關聯度不足。另外，高虹安承諾市政公開透明，但在棒球場工程案卻看不見，議會監督小組一個月前索取工程預算表、估驗單、草皮紅土進貨證明等資料，市府卻遲未提供。

議員蔡惠婷指出，高虹安競選市長時曾批評前朝不重視汙水下水道工程，指竹市接管率低，但如今上任3個月，也未見加速工程的積極措施；議員廖子齊則表示，今年初台灣被外媒報導、貼上「行人地獄」標籤，在通學環境改善的申請上，市府欠缺學校周邊整體動線的規畫。

新竹市政府回應，凍卵政策是提供竹市育齡婦女順利孕育下一代，汙水下水道則是透過「分期分區」方式執行，至於棒球場問題，市府一直持續以網頁、社群、電子媒體或會議等方式揭露，也配合民意機關議員索取資料。

另外，有關行人地獄改善問題，市府預計向內政部營建署提出20件步行環境改善及通學步道相關計畫，像頂埔國小原有通學步道多處破損，為提升孩童步行安全，將重新設計規畫通學步道，提供香山區孩童安全無障礙的上學路。

凍卵 議員

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