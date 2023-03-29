桃園跨縣市通勤月票 7月上路

桃園市交通局昨天到市議會工作報告，北北基桃與桃竹竹苗公共運輸定期月票何時上路成眾人關注焦點。交通局長張新福指出，目前規畫的跨縣市月票依使用範圍分三種方案，價格則有799元、1200元兩種，預計7月都會上路。

張新福表示，月票方案目前有北北基桃1200元、桃竹竹苗1200元，以及桃竹竹799元三種，均預計7月上路。另外，公車20公里免費政策，預計10月後才會上路。

1200通勤月票政策將上路，但議員鄭淑方、黃崇真、黃瓊慧、劉仁照和林政賢都反映，不只市區公車班次不足，國道客運班次也不足，月票上路後難滿足通勤者需求；議員許家睿則說，市區公車有試辦成效不佳情形，短期內應提升共享運具使用量。

對於市區公車班次不足，張新福表示，主因客運業者有車沒司機，雖然已加碼補助司機6千元薪資，但還和雙北薪資還有差距，未來會考慮運用就業穩定基金協助業者招募司機，或者研擬其他誘因，想辦法拉近差距。

至於國道客運班次不足問題，張新福說，1200通勤月票上路後，部分搭乘客運通勤的人潮可望分流到班次較準時、轉乘較容易的機場捷運，交通局也正在研擬市區公車開往機捷A10山鼻站的路線。另外，1200通勤月票使用範圍包括公共自行車，YouBike 2.0會在今年8月發包，明年陸續汰換，並要求使用者全面納保。

民眾邱小姐表示，1200月票上路，可以選擇不同運具上班，假如國道客運搭不到，可以選擇搭市區公車前往捷運站轉乘，不用考慮票價的問題，對民眾來說是好事；民眾劉先生每天搭乘9009國道客運通勤，單趟票價90多元，一個月就要3千多元，期待1200月票趕快上路。