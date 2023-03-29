桃園跨縣市通勤月票 7月上路

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
桃園市交通局昨天到市議會工作報告，1200月票何時上路成眾人關注焦點。記者陳右豪／攝影
桃園市交通局昨天到市議會工作報告，1200月票何時上路成眾人關注焦點。記者陳右豪／攝影

桃園市交通局昨天到市議會工作報告，北北基桃與桃竹竹苗公共運輸定期月票何時上路成眾人關注焦點。交通局長張新福指出，目前規畫的跨縣市月票依使用範圍分三種方案，價格則有799元、1200元兩種，預計7月都會上路。

張新福表示，月票方案目前有北北基桃1200元、桃竹竹苗1200元，以及桃竹竹799元三種，均預計7月上路。另外，公車20公里免費政策，預計10月後才會上路。

1200通勤月票政策將上路，但議員鄭淑方、黃崇真、黃瓊慧、劉仁照和林政賢都反映，不只市區公車班次不足，國道客運班次也不足，月票上路後難滿足通勤者需求；議員許家睿則說，市區公車有試辦成效不佳情形，短期內應提升共享運具使用量。

對於市區公車班次不足，張新福表示，主因客運業者有車沒司機，雖然已加碼補助司機6千元薪資，但還和雙北薪資還有差距，未來會考慮運用就業穩定基金協助業者招募司機，或者研擬其他誘因，想辦法拉近差距。

至於國道客運班次不足問題，張新福說，1200通勤月票上路後，部分搭乘客運通勤的人潮可望分流到班次較準時、轉乘較容易的機場捷運，交通局也正在研擬市區公車開往機捷A10山鼻站的路線。另外，1200通勤月票使用範圍包括公共自行車，YouBike 2.0會在今年8月發包，明年陸續汰換，並要求使用者全面納保。

民眾邱小姐表示，1200月票上路，可以選擇不同運具上班，假如國道客運搭不到，可以選擇搭市區公車前往捷運站轉乘，不用考慮票價的問題，對民眾來說是好事；民眾劉先生每天搭乘9009國道客運通勤，單趟票價90多元，一個月就要3千多元，期待1200月票趕快上路。

國道客運 公車 機場捷運

延伸閱讀

桃園市議會工作報告 交通局：1200月票確定7月上路

基隆紓解國道客運接駁車成效佳 試辦延至6月30日免費搭

民眾怨買公立停車場月票卻沒車位？ 新北交通局：月票是取得入場資格！

公共運輸月票已20縣市參與 各縣市方案一次看

相關新聞

就職將滿百日 高虹安凍卵補助遭批撒幣

新竹市長高虹安就職將滿百日，其提出的凍卵政策昨天遭新竹市議會時代力量黨團批評為撒幣政策，同時棒球場與汙水下水道推進工程也...

竹縣敬老金續發1萬 4月起申請

新竹縣去年首發敬老禮金1萬元，新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1...

桃園跨縣市通勤月票 7月上路

桃園市交通局昨天到市議會工作報告，北北基桃與桃竹竹苗公共運輸定期月票何時上路成眾人關注焦點。交通局長張新福指出，目前規畫...

遷入人口正成長 苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣去年翻轉，遷入人口正成長645人，房地產界視為各縣市吸人大戰黑馬，縣長鍾東錦昨點名頭份市、竹南鎮及公館鄉，分別因前...

公寓大廈垃圾清運不公 苑裡明檢討

苗栗縣苑裡鎮公所近來屢接民眾反映，內容指鎮內社區大樓清運垃圾要收費，但部分社區有清潔隊免費幫忙，疑似差別對待；對此，苑裡...

陳銘磻 桃總圖分享日本文學行旅

桃園市立圖書館新總館繼「歡迎來到東南亞」文化特展後，近期將焦點放到東北亞，即日起至5月21日，「日本文學館物語─陳銘磻日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦