苗栗桐花步道成垃圾場？台中廢棄物亂倒苗栗警逮人

苗栗縣銅鑼鄉竹森村貓公坑桐花步道，3月25日發現台中市太平區的大批廢棄物，警方循線當天通知周姓男子（64歲）到案，他坦承不諱，案由警方及縣府環保局進一步處理中。

銅鑼鄉民代表鍾兆良3月25日上午8點多接獲鄉親反映，到竹森村貓公坑桐花步道察看，發現傾倒大批廢棄物報案，警方、環保局人員下午1點勘查，發現裝潢廢木板後方有台中市太平區的地址。

警方循線通知周男25日下午4點多到案，周男坦承小貨車載廢棄物到苗栗山區亂倒，環保局指出，廢棄物包括木板、磚塊、廢塑膠、廢紙、便當盒、紙容器等，重量約300公斤，全案與警方依廢棄物清理法究辦。

鍾兆良說，銅鑼鄉今年3月就發生2件廢棄物亂倒案件，地點分別在客屬大橋下方後龍溪河床，還有貓公坑桐花步道，兩處都相當偏僻，疑有內神通鬼，請相關單位追查，並設置監視器把關，防杜好山好水遭破壞汙染。