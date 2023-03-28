愛心循環不輟 苗栗89歲甘順發捐贈白米邁入20年

苗栗縣獅潭鄉老街居民甘順發多年來持續號召村民捐贈白米幫助桃園市真善美社會福利基金會，今年邁入第20年，往年捐贈的白米約4000台斤左右，今年募得7200台斤的白米，增加了近1倍，不只村民、鄉民參與捐米行列，就連村長、鄉長還有代表都掏腰包共同響應，89歲高齡的甘順發老先生開心的說「很感動」。

20年前甘順發發起捐米活動，因為當年地方想開闢縣道124甲線，其中長達1公里多的道路必須經過私人土地，地主胡得鏘正是基金會創辧人，他無償捐地同意開路，讓甘順發非常感動，開啟了善心的循環，目前新店村民常走的二六 八古道全長2公里，其中有長達1公里道路，是胡得鏘的兒子胡川安捐贈。

真善美社會福利基金會的憨兒今天盛裝打扮，準備熱情的舞蹈感謝村民愛心，台前的阿公、阿婆配合音樂鼓掌，台上的憨兒顯得自信滿滿，他們就是白米捐贈的受惠者，心中有幸福的飽足感。

甘順發表示，早年捐米僅5、6人響應，這幾年因疫情，大家也日子也不好過，但參與的人卻愈來愈多，3月才開始募集白米，兩個星期就募得7200台斤，村民熱心參與，自己也很感動。