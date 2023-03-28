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竹東二重埔塞車問題有解！竹科聯外雲南路將拓寬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
杜文中（左1）與郭遠彰（左2）會勘雲南路拓寬，未來完工後將可疏解竹科到二重埔間交通。圖／杜文中辦公室提供
杜文中（左1）與郭遠彰（左2）會勘雲南路拓寬，未來完工後將可疏解竹科到二重埔間交通。圖／杜文中辦公室提供

聯絡新竹科學園區與竹東鎮二重及三重地區的雲南路，將由現有6米道路拓寬為8米，除路面拓寬外，還將在道路一側加蓋鋪設水溝面，未來雲南路可以雙向通車，鎮公所正編列預算加速辦理相關設計作業，以疏解地方因人口增長帶來的塞車問題。

今天下午國民黨籍新竹縣立委參選人杜文中邀集竹東鎮公所、地政事務所、地主共同會勘竹東雲南路拓寬工程，並進行實地土地鑑界，他表示二重及三重地區快速發展，人口急速成長造成通勤交通堵塞，急需盡速解決鄉親已經反映近30年的問題，也讓鄉親能夠趕快享受順暢的聯外交通。

杜文中表示，會勘是會同竹東鎮公所及地政事務所，啟動拓寬土地鑑界作業，且拓寬雲南路延伸學府路是他與竹東鎮長郭遠彰的重要政見，雲南路未來由6米拓寬至8米，可以舒緩交通擁塞的問題，有效解決民眾上下班塞車問題。

郭遠彰表示，雲南路是通往竹科上下班的重要路段，今天請地政來實際進行土地鑑界的工作，並和地主做一個釐清及分介出來，才開始道路拓寬工程，未來道路一側將加蓋鋪設水溝面，未來雲南路可以雙向通車。

除雲南路之外，同樣通往二重地區學府路等幾條重要道路也是出入竹科的交通要道，因為道路拓寬經費、土地問題牽涉中央，地方盼持續和新竹縣府及中央部會緊密溝通協調，爭取道路拓寬，以疏解塞車問題。

新竹 塞車

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