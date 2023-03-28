聽新聞
test
0:00 / 0:00
降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮
苗栗縣政府上午在苗栗國中舉辦「校校有大屏」第二場記者會，說明全縣145所國中小將建置86吋觸控大屏，增進數位教學效能，縣長鍾東錦並公布再加碼「降低幼兒園師生比」、「國小組長減授課」兩項兒童節大禮，希望藉以提升教學及幼教的品質。
鍾東錦指出，經全國教師工會總聯合會及苗栗縣各級學校產業工會拜會縣府後，考量學校行政工作日益複雜繁瑣，國小組長授課節數相較其他縣市略高，為有效提升學校教學品質及行政效率，依國小班級數級距，分3年逐年酌減學校教師兼任組長的每周授課基本節數1節課；112學年規畫調整國小12班以下學校、113學年調整24班以下學校，114學年調整25班以上學校，預估經費約686萬7840元，藉以提升教師兼任行政人員的士氣，確保教育品質及學生學習成效。
另外，為提升公共化教保服務品質，苗栗縣77所國小附設幼兒園招收3歲以上至入國小學前幼兒的班級，自112學年起由法定師生比1比15逐年調降，並在114學年起全面降至1比12。
苗栗縣教育處規畫在全縣145校建置396座86吋觸控大屏，作為教師在智慧教室教學的新利器，由各校評估選擇內嵌於黑板的觸控大屏，或兼顧校園各場域應用的移動式觸控大屏，其中內嵌式261座、移動式135座，經費約4482萬元。今天在苗栗國中的記者會中，縣長鍾東錦等人共同展示移動式86吋觸控大屏，並體驗該校八年級「教師用大屏，學生用平板」的互動式教學模式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言