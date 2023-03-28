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殺狒獵人千字聲明還原經過 新竹縣府：靜待司法調查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府強調，「截圖可以證實林姓獵人非新竹縣政府農業處指派，也非新竹縣政府通知到場。」記者郭政芬／翻攝
新竹縣府強調，「截圖可以證實林姓獵人非新竹縣政府農業處指派，也非新竹縣政府通知到場。」記者郭政芬／翻攝

狒狒圍捕致死事件的林姓獵人今天中午發出聲明，並還原事情經過，獵人指出昨天上午有與新竹縣府農業處聯繫，對方提到「狒狒距離新竹縣境很近，擔心跑到新竹，希望能協助圍捕」對此，新竹縣府回應，早上的記者會有說明過，一切就靜待司法調查。

林姓獵人今天中午發出聲明稿，第一段就寫到，他上午10點多接到新竹縣政府農業處廖先生連繫，表示因為狒狒距離新竹縣境很近，擔心跑到新竹，希望他能協助圍捕。新聞有報導，大家都知道圍捕現場在富岡，因為他剛好在湖口，距離很近，才兩三公里，就到現場去，這時大約上午11點。

林姓獵人主要有三點聲明，「他在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，桃園市政府農業局也完全知情。其次，他並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍。第三、現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此他在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾。」

針對林姓獵人的說詞，新竹縣政府農業處簡短回應，「早上記者會已經說明，農業處沒有進一步補充，靜待司法調查。」

新竹縣府今天早上開記者會回應獵人到場的狀況，提供群組的截圖，內容顯示，昨天早上10點03分農業處副處長在工作群組上傳林姓獵人的電話，10點10分廖姓技士在群組內回覆，「林先生目前在楊梅湖口交界現場待命，他說如果有麻醉槍的話，可以獸醫陪同下有他使用，但也要確切看到狒狒的時候才能使用。」

新竹縣府進一步強調，「截圖可以證實林姓獵人非新竹縣政府農業處指派，也非新竹縣政府通知到場。」

竹縣副縣長陳見賢補充說明，縣府農業處成立緊急應變小組後，請林務局提供必要協助措施，也有與台北市立動物園、六福村野生動物園聯絡，包含獵人名單。經小組研判因為桃園市腹地廣大，食物來源眾多，可能無法以食物誘捕狒狒，而希望用麻醉方式捕捉，加上狒狒現蹤在新屋區、楊梅區，與新竹縣鄰近，因此縣府已做好準備，但未指派林姓獵人射殺狒狒，況且案發地並非新竹縣政府管轄。

陳見賢說，聯繫林男是因為獵人較了解動物習性，要請教對方如何誘捕等處理方式，但通話時林男已在圍捕現場，「新竹縣還在『請教』而已，他就已經在現場」。

動物園 狒狒

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