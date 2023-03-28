公寓大厦垃圾清運不公 苗栗縣苑裡鎮公所周四通盤檢討

苗栗縣苑裡鎮公所近來屢接民眾反映，部分公寓大廈垃圾清運不公，部分公寓大樓竟不用繳費，由清潔隊免費幫忙清運大樓垃圾子車，要求公所同等對待；對此，公所周四將邀集社區大樓管委會及民意代表，通盤檢討改善方針，以符合公平、便民及合法性。

苑裡鎮公所指出，經了解有4棟大樓自備垃圾子車，集中堆放後由清潔隊免費清運，但這都是多年前的便民措施，當初同意此作法的時間點都不一樣，很難再去探究。由於有越來越多的集合式住宅社區，公平性確有疑慮，且垃圾子車已是落後的環保政策，根本無法垃圾分類，且未來條件也不允許，尤其是清潔隊負責清運垃圾子車車輛僅剩1輛又老舊，難汰舊換新。

鎮長劉育育表示，便民、效率、公平、合法，是公所清潔隊處理垃圾清運方針，將比照其他鄉鎮處理辦法。公寓大廈垃圾屬於社區 私領域的環境維護問題，依據公寓大廈管理條例、廢棄物清理法相關規定，公寓大廈可循兩種途徑解決：管理委員會自行委外廠商清運，並向鎮公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」；或是若管委會尚未向公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」，則可於清潔隊垃圾車行經該區時，由住戶自行將垃圾交由清潔隊員處理。

本周四公所清潔隊將邀請被提及的社區大樓管委會主委與總幹事，同時邀集民意代表，召開溝通會議，一同了解是否有數年前社區大樓因事制宜的政策方案，並依據公平原則和收取垃圾正規化的模式，進行溝通、輔導及提供後續解決方案。