快訊

林郁婷「性別生化指數」異常遭拔銅牌 教練親說明：將再接受檢測

每日報數走入歷史！今新冠本土+137 之後周四公布一周統計

拿鐵比美式抗發炎效果翻倍？教授揭「咖啡加牛奶更有益」真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公寓大厦垃圾清運不公 苗栗縣苑裡鎮公所周四通盤檢討

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所近來屢接民眾反映公寓大厦垃圾清運不公，部分公寓大樓竟不用繳費，由清潔隊免費幫忙清運垃圾子車。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所近來屢接民眾反映公寓大厦垃圾清運不公，部分公寓大樓竟不用繳費，由清潔隊免費幫忙清運垃圾子車。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所近來屢接民眾反映，部分公寓大廈垃圾清運不公，部分公寓大樓竟不用繳費，由清潔隊免費幫忙清運大樓垃圾子車，要求公所同等對待；對此，公所周四將邀集社區大樓管委會及民意代表，通盤檢討改善方針，以符合公平、便民及合法性。

苑裡鎮公所指出，經了解有4棟大樓自備垃圾子車，集中堆放後由清潔隊免費清運，但這都是多年前的便民措施，當初同意此作法的時間點都不一樣，很難再去探究。由於有越來越多的集合式住宅社區，公平性確有疑慮，且垃圾子車已是落後的環保政策，根本無法垃圾分類，且未來條件也不允許，尤其是清潔隊負責清運垃圾子車車輛僅剩1輛又老舊，難汰舊換新。

鎮長劉育育表示，便民、效率、公平、合法，是公所清潔隊處理垃圾清運方針，將比照其他鄉鎮處理辦法。公寓大廈垃圾屬於社區 私領域的環境維護問題，依據公寓大廈管理條例、廢棄物清理法相關規定，公寓大廈可循兩種途徑解決：管理委員會自行委外廠商清運，並向鎮公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」；或是若管委會尚未向公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」，則可於清潔隊垃圾車行經該區時，由住戶自行將垃圾交由清潔隊員處理。

本周四公所清潔隊將邀請被提及的社區大樓管委會主委與總幹事，同時邀集民意代表，召開溝通會議，一同了解是否有數年前社區大樓因事制宜的政策方案，並依據公平原則和收取垃圾正規化的模式，進行溝通、輔導及提供後續解決方案。

此外，公所近期也將針對清潔隊整體勤務進行通盤檢討，以加強便民、提升公共服務品質與效率為政策方向。

苑裡鎮公所周四將邀集社區大樓管委會及民意代表，通盤檢討垃圾清運改善方針，以符合公平、便民及合法性。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所周四將邀集社區大樓管委會及民意代表，通盤檢討垃圾清運改善方針，以符合公平、便民及合法性。記者吳傑沐／攝影

公寓 廢棄物

延伸閱讀

江啟臣再度為偏遠山區爭取自來水延管 總經費1684萬元

彰化6鄉鎮市清明連假停收垃圾 清運時間看過來

淡水清潔隊將遷至淡海新市鎮 市府：不會造成污染

花蓮長照事業廢棄物停收 業者陳情後恢復清運

相關新聞

「狒狒中槍」圍捕程序遭疑 桃市府致歉：沒經驗、處理疏忽

桃園狒狒奔逃超過半個月，昨天下午在一戶民宅「落網」，卻傳出獵槍打中不治，屍體今早從桃園市動保處送往台北市立動物園檢驗，桃...

桃園市議會工作報告 交通局：1200月票確定7月上路

桃園市議會今舉行交通局工作報告，有許多議員質詢有關基北北桃及桃竹竹苗公共運輸定期月票的上路時間，備詢的交通局長張新福表示...

竹縣敬老金續發1萬 4月起申請

新竹縣去年首發敬老禮金1萬元，新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1...

公寓大厦垃圾清運不公 苗栗縣苑裡鎮公所周四通盤檢討

苗栗縣苑裡鎮公所近來屢接民眾反映，部分公寓大廈垃圾清運不公，部分公寓大樓竟不用繳費，由清潔隊免費幫忙清運大樓垃圾子車，要...

持續關心動物 竹市副市長訪視動物收容所

新竹市政府持續關心動物保護工作狀況，副市長蔡麗昨會同台灣動物保護行動監督聯盟等動物保護團體訪視新竹市南寮動物收容所，動保...

苗栗檢驗著名山泉水水質 「龍泉」大腸桿菌超標近30倍

苗栗縣民喜歡取用山泉水飲用，縣環保局最近針對縣內3處著名的取水點進行水質檢測，其中位於銅鑼鄉客家大院附近的「龍泉」大腸桿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦