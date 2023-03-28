持續關心動物 竹市副市長訪視動物收容所

新竹市政府持續關心動物保護工作狀況，副市長蔡麗清昨會同台灣動物保護行動監督聯盟等動物保護團體訪視新竹市南寮動物收容所，動保人士除提出相關動物照護及政策改善建議外，也肯定新竹市政府在動物保護工作推動成效良好，並慰勉第一線志工與同仁照顧流浪毛孩的辛勞。

市府說，市長高虹安致力將竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市，繼上月17日與動保團體訪視新竹市立動物園後，接續關注竹市流浪動物照護收容現況。高虹安曾獲立法院動法盟評鑑動保優秀立委，且與各動保團體持續關注各項動物保護相關議題，此次由蔡麗清會同動保團體到新竹市南寮動物收容所了解收容所目前現況。

蔡麗清表示，除了源頭管控、加強執法外，加強動保教育亦為解決動物保護問題的根本之道，而動保園區也十分歡迎市民參觀及預約導覽，盼讓小朋友們能實地走訪與眾不同的動物收容所，以寓教於樂的方式將動保意識往下扎根，共同支持收容所零安樂後的各項動物保護配套措施。也呼籲家中有養寵物的民眾記得植入晶片登記，善盡飼主責任，鼓勵想新養寵物的民眾可以來收容所用「認養取代購買」。

台灣動物保護監督行政聯盟秘書長何宗勳表示，藉由這次政府與民間雙向交流合作將有助各項動保政策的推動，與會人員提出以里為核心的動物源頭管理試辦計畫、增加動保人力經費改善硬體設施、提高TNVR及教育推廣經費、非犬貓動物安置協助等寶貴建議，市府也允諾將納入後續施政計畫積極研議辦理。

產發處表示，新竹市動物收容所改建完成後更名為動物保護教育園區，動保園區整體呈現溫馨明亮舒適的氛圍，從動物需求出發的設計，提供中途貓狗良好的的居住環境，還有讓毛孩運動的大草皮、充足的醫療設備。