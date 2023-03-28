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東非狒狒逃亡遭中彈身亡 桃綠營議員要求市府說清楚

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
東非狒狒逃亡18天，最後遭獵人槍擊身亡，市府今早將狒狒遺體送往台北市立動物園檢驗，遭民進黨團議員質疑應對外說明。記者陳右豪／攝影
東非狒狒逃亡18天，最後遭獵人槍擊身亡，市府今早將狒狒遺體送往台北市立動物園檢驗，遭民進黨團議員質疑應對外說明。記者陳右豪／攝影

東非狒狒逃亡18天，最後遭獵人槍擊身亡，目前還在釐清究竟是誰指使，引起全國熱議，桃園市政府農業局今早將狒狒遺體送往台北市立動物園進一步檢驗，今日也在市議會遭民進黨團議員質疑應對外說明。

民進黨團總召呂林小鳳表示，市府在處理動保議題如此荒誕，追捕過程不僅多組人馬指揮，連槍手身份也不清。昨日林務局指出，僅提供名單，並未曾派員參與圍捕，究竟是新竹縣還是桃園市聯絡獵人，要求市府下午3點前應盡速說明。

議員彭俊豪指出，圍捕後資科局的專門委員盧紀燁第一時間竟然和狒狒的遺體自拍，查詢盧紀燁的紀錄，過去竟然是青農背景，還曾擔任韓國瑜的國政顧問，並沒有動保專業，顯然背景凌駕於專業，盧紀燁應出面說明事件始末。

議員楊家俍提到，市府不僅組成「抓狒戰情室」，還使用高科技熱顯像儀，最後卻是由新竹縣長楊文科指派的獵人直接一槍斃命，真的是「全台最廢」，現場究竟是否有專業人士指揮，到底是誰指示開槍，市府責無旁貸。

議員林志強強調，根據媒體影片內容，資科局專委盧紀燁提著狒狒要求旁人協助合影，並說出要拍照給女兒。今日上午農業局人員又在向狒狒遺體鞠躬，完全沒有動物保育概念，生命教育蕩然無存，動保處應立即改善和檢討。

動物園 狒狒

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