苗栗檢驗著名山泉水水質 「龍泉」大腸桿菌超標近30倍

苗栗縣民喜歡取用山泉水飲用，縣環保局最近針對縣內3處著名的取水點進行水質檢測，其中位於銅鑼鄉客家大院附近的「龍泉」大腸桿菌數超標近30倍，其他兩處符合標準，環保局提醒民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康。

苗栗縣環保局指出，為確保民眾飲用水安全，環保局3月8日抽驗縣內銅鑼鄉竹森村、銅鑼鄉龍泉及頭份市石觀音共3處山泉水取水處的水質，檢測項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，其中銅鑼鄉龍泉的大腸桿菌群項目測值1400 CFU/100mL（標準為50 CFU/100mL），不符合飲用水水源水質標準，其餘地點及項目均符合飲用水水源水質標準。

環保局長陳華盛表示，有關水質檢測大腸桿菌數不合格率高的主因，是因為開放式自然水體，易受落塵或降雨影響造成非點源汙染導入，如果民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水源，務必煮沸後再飲用。

苗栗縣衛生局指出，大腸桿菌群是指大腸桿菌、檸檬酸桿菌、克雷白氏菌及腸桿菌等菌屬，大量存在於人類與溫血動物糞便中或人類常活動的場所；如驗出大腸桿菌超標就有汙染疑慮，因此被當成指標，大腸桿菌群不耐熱，煮沸可消滅，但加熱程度應徹底，杜絕風險。