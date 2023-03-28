快訊

狒狒之死官員鞠躬獻花 網炸鍋：要不要蓋國旗送忠烈祠

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

苗栗檢驗著名山泉水水質 「龍泉」大腸桿菌超標近30倍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」位於銅鑼村，但以往檢測公告資訊都被誤稱為新雞隆龍泉。聯合報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」位於銅鑼村，但以往檢測公告資訊都被誤稱為新雞隆龍泉。聯合報資料照片

苗栗縣民喜歡取用山泉水飲用，縣環保局最近針對縣內3處著名的取水點進行水質檢測，其中位於銅鑼鄉客家大院附近的「龍泉」大腸桿菌數超標近30倍，其他兩處符合標準，環保局提醒民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康。

苗栗縣環保局指出，為確保民眾飲用水安全，環保局3月8日抽驗縣內銅鑼鄉竹森村、銅鑼鄉龍泉及頭份市石觀音共3處山泉水取水處的水質，檢測項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，其中銅鑼鄉龍泉的大腸桿菌群項目測值1400 CFU/100mL（標準為50 CFU/100mL），不符合飲用水水源水質標準，其餘地點及項目均符合飲用水水源水質標準。

環保局長陳華盛表示，有關水質檢測大腸桿菌數不合格率高的主因，是因為開放式自然水體，易受落塵或降雨影響造成非點源汙染導入，如果民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水源，務必煮沸後再飲用。

苗栗縣衛生局指出，大腸桿菌群是指大腸桿菌、檸檬酸桿菌、克雷白氏菌及腸桿菌等菌屬，大量存在於人類與溫血動物糞便中或人類常活動的場所；如驗出大腸桿菌超標就有汙染疑慮，因此被當成指標，大腸桿菌群不耐熱，煮沸可消滅，但加熱程度應徹底，杜絕風險。

苗栗縣環保局每年都針對縣內列管的山泉水熱門取水地點採樣3次，雖然縣內山泉水不時檢驗出大腸菌超標，但民眾取水意願幾乎不受任何影響。「龍泉」歷年來在苗栗縣環保局公布的水質檢驗名單中，都被稱為「新雞隆龍泉」，其實龍泉所在地點仍是銅鑼村，並非稱為老雞隆的興隆村或被稱新雞隆的新隆村。

苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。聯合報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。聯合報資料照片
頭份石觀音的泉水遠近知名，取水人潮不斷。聯合報資料照片
頭份石觀音的泉水遠近知名，取水人潮不斷。聯合報資料照片

大腸桿菌 水質 苗栗縣

延伸閱讀

基隆廟口夜市垃圾桶旁亂丟收2400罰單 環保局破袋追查

逼學生承認打架否則「不讓考試」！苗栗驚傳教師集體霸凌 校方：不清楚

各縣市吸人大作戰！苗栗成黑馬 專家點三大關鍵

首波春雨終於來了！ 苗栗通霄尚未春耕農地趁機翻土

相關新聞

「狒狒中槍」圍捕程序遭疑 桃市府致歉：沒經驗、處理疏忽

桃園狒狒奔逃超過半個月，昨天下午在一戶民宅「落網」，卻傳出獵槍打中不治，屍體今早從桃園市動保處送往台北市立動物園檢驗，桃...

桃園市議會工作報告 交通局：1200月票確定7月上路

桃園市議會今舉行交通局工作報告，有許多議員質詢有關基北北桃及桃竹竹苗公共運輸定期月票的上路時間，備詢的交通局長張新福表示...

竹縣敬老金續發1萬 4月起申請

新竹縣去年首發敬老禮金1萬元，新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1...

苗栗檢驗著名山泉水水質 「龍泉」大腸桿菌超標近30倍

苗栗縣民喜歡取用山泉水飲用，縣環保局最近針對縣內3處著名的取水點進行水質檢測，其中位於銅鑼鄉客家大院附近的「龍泉」大腸桿...

網傳公有停車場片面解約 竹市府澄清：有心人士應查證

有網友在臉書反映，指稱新竹市政府把市區已簽約的公有停車場租戶租約片面解約改抽籤，且不限戶籍地讓外縣市的民眾也能來抽車位，...

遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣去年遷入人口正成長，房地產界視為黑馬異軍突起，縣長鍾東錦今天點名頭份市、竹南鎮及公館鄉，因前縣長徐耀昌招商引資，及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦