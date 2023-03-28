網傳公有停車場片面解約 竹市府澄清：有心人士應查證

有網友在臉書反映，指稱新竹市政府把市區已簽約的公有停車場租戶租約片面解約改抽籤，且不限戶籍地讓外縣市的民眾也能來抽車位，對此，市府今呼籲有心人士別帶風向，強調竹市過去停車位採登記制，先搶先贏，只要排到車位，一輩子皆可享有月租車位的權利，毫無退場機制，常有民眾排了數年仍排不到車位，並不公平。

市府交通處指出，以後站停車場、新科國中停車場、北區行政大樓停車場為例，排隊人數超過200人。考量公共停車資源有限，並參考其他縣市做法，以公平為原則，落實「人人有機會」停車採月租抽籤方式辦理。例如，2020年月租抽籤即已試辦頂竹圍停車場、東大陸橋停車場等、成效良好。

交通處說，目前針對全市排隊眾多的停車場優先辦理抽籤， 部分停車場會提供三段式月租費率，包括日間、夜間、假日供民眾視需求購買，使停車資源充分利用。至於民眾關心赤土崎停車場月租車位權益部分，經市府統計登記民眾符合停車場月租率， 已全部錄取並以簡訊通知民眾繳費。

交通處表示，剛排到月租車位的民眾也無需擔心，交通處針對此狀況設有日出條款，將剛排隊排到車位的民眾排除，無需再抽，市府會保障民眾權益。呼籲特定人士未經查證切勿抹黑帶風向，新竹市各項交通規畫都在執行及改善中，市府團隊會繼續努力。

有民眾在臉書反映，稱市府把已簽約的公有停車場租戶租約直接廢除，然後不限戶籍地讓外縣市的民眾也能來抽車位，他以為當地的公有車位要優先嘉惠當地縣市居民是應該的，竹市的車位已經夠少了，市府還這樣搞，只能說市民真的很會選市長。