遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣去年遷入人口正成長，房地產界視為黑馬異軍突起，縣長鍾東錦今天點名頭份市、竹南鎮及公館鄉，因前縣長徐耀昌招商引資，及社區營造好環境，效應帶動人口遷入多於遷出。

內政部最公布資料，房地產界意外苗栗縣去年遷入人口正成長的縣市，縣府民政處統計，受到高齡及少子化影響，去年總人口還是減少3046人，但遷入1萬9439人，遷出1萬8794人，正成長645人，今年1、2月遷入3593人，遷出2901人，翻轉前年的遷入1萬6134人，遷出1萬7842人，負成長1708人。

鍾東錦認為遷入人口正成長，鼓舞縣府團隊士氣，也可以提供參考，他說，徐耀昌的招商引資，帶來竹南、頭份的工作機會，此外，公館鄉很適合居住，可能是退休族、返鄉的人口增加，有一次到公館鄉視察社區營造，有很多環境做得很理想、很棒，非常適合退休生活和居住。

他表示，縣府要和18鄉鎮市一起努力、一起發展，讓每個鄉鎮市不管就業、long-stay，甚至來苗栗置產，他都歡迎，希望營造友善的環境，讓全國各地民眾都會喜歡上苗栗。

地方人士分析，頭份、竹南因鄰近新竹市，受到外溢作用影響，加上房地產價格相對親民，近年來台灣積體電路製造公司在竹南投資設廠，及京元電子股份有限股份有限公司竹南擴廠等投資案，縣府也啟動親子館等重大建設，至於公館鄉地勢平坦，毗鄰苗栗市，又有國道1號交流道、台72線等交通便利，有鄉村生活條件，又有城市的機能，3鄉鎮市有條件吸引外來人口。