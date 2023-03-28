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獵人暴衝？竹縣府昨晚稱請他待命今稱：打給他時人已在現場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府嚴正聲明，「本府僅向該獵人徵詢討論可能使用麻醉槍的協助方式，並末指派或委託其進行圍捕工作。」記者郭政芬／攝影
新竹縣府嚴正聲明，「本府僅向該獵人徵詢討論可能使用麻醉槍的協助方式，並末指派或委託其進行圍捕工作。」記者郭政芬／攝影

狒狒逃亡半個月落網，遭獵槍擊中左胸身亡。桃園市府農業局27日晚間說明，經查是一位使用獵槍的林姓獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，且開槍有經過同意。對此，新竹縣政府今天發布聲明回應，縣府27日上午聯繫林男時，他人就已抵達現場，且事後討論，也僅討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或只是他到場獵捕」。

新竹縣政府昨晚聲明，「圍捕狒狒是屬地主義，由桃園市政府負責，有請獵人在竹縣待命，未請獵人前往桃園圍捕，縣府農業處相關人員正趕赴桃園的派出所說明。」

新竹縣政府今天回應，狒狒23日在桃園四處逃竄，而對此，農業處和桃園市府雙方更建立聯絡平台和管道，掌控其路徑及位置，同時因應狒狒可能往新竹縣移動而成立了緊急處理應變小組，也協請中央提供專業建議，希望能在第一時間展開應變。

新竹縣府表示，27日上午林務局提供林姓獵人的資訊，縣府於當日上午10時許與該員聯繁，而聯繄當下林男表示已經在現場，因此並非縣府通知他到場。縣府強調，當下只有徵詢林男可以提供的協助，並討論是否能在獸醫陪同下使用麻醉槍，以及麻醉槍可能的使用方式，並沒有委託或指示他到場獵捕。

此外，農業處就先前所掌握通報訊息，狒狒一直在桃園地區遊蕩，尚未進入新竹縣轄區，因此農業處並未啟動任何誘捕行動，也沒有指派獵人前往桃園加人圍捕行動，且縣府就進入縣轄採行之應變措施是以誘捕方式，為妥誘捕籠、捕捉網、麻醉劑、麻醉吹箭，以及動防所之獸醫師還有誘捕隊員，因應狒狒進入縣境之處理。

新竹縣府嚴正聲明，「本府僅向該獵人徵詢討論可能使用麻醉槍的協助方式，並末指派或委託其進行圍捕工作。」

縣府的群組上僅討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或只是他到場獵捕」。記者郭政芬／翻攝
縣府的群組上僅討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或只是他到場獵捕」。記者郭政芬／翻攝

新竹 桃園 狒狒

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