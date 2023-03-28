【重磅快評】獵殺狒狒之保育荒謬記事

一隻東非狒狒，不知源頭何來，也不知為何而死。

在桃園大街求生十多天之後，終於遭捕。官員還戲謔地以「落網」、「逮捕歸案」字眼，在媒體前唱名感謝各單位，渾然不管網中狒狒已淌血、命在旦夕。

更可惡的是理應守護保育類野生動物的官員，第一時間不檢查狒狒的生命跡象，反而爭相與落網狒狒擺拍，手比V字，「拍一張給我女兒看」，好個官威；「保育」二字是什麼意思，這位專門委員懂不懂？

這樣的場景每播一次，就令人惡心一次----這和白人在非洲獵殺雄獅展示戰利品的殘酷嘴臉，有什麼兩樣？顯露的是殘酷心態：動物的生命並不足惜，官員拍照展威風，才是重點。

等大家一輪拍完，身中槍傷的狒狒當然難逃傷重身亡的噩運。接著是桃竹二縣官員開演「推手」戲碼：桃市說不是我殺的；竹縣說只是要獵人「待命」，沒要他開槍。

桃園農業局最早說，現場用的是麻醉槍，但狒狒身上測出金屬反應，死因可能是獵槍；原本說要送到台北動物園救傷，中途卻被攔胡送到六福村，然後「牠就死了」。

網路也流出影片， 桃園農業局專委與狒狒合影時，影片中可看到持麻醉槍者陸續從民宅撤出，那時狒狒早已中槍。新聞照片中也有持獵槍獵人與桃園農業局專門委員的合照。這又如何解釋？

在台灣，唯一能合法擁有獵槍的就是原住民獵人。竹縣農業局官員若無殺意，找獵人意欲何為？要麻醉槍，得找獸醫吧？平日受林務局委託合法射殺外來種埃及聖䴉的獵人，依野保法必須吃上官司、罰巨款。到頭來，獵人和狒狒都成了無能官員的受害者。

這隻短暫自由、並未傷人的狒狒身世、來歷成謎，就暴露了台灣對野生動物管理的草率與混亂。

狒狒是保育類野生動物，依照野生動物保育法，持有者必須向主管機關登記。到底這隻狒狒是從哪兒脫逃的，至今說不清楚：桃園市政府說「桃園市有人登記合法飼養狒狒」，林務局卻沒有這資料；新竹縣政府說，六福村登記有案的數字，又被六福村推翻。

狒狒不過是台灣進口的保育類野生動物的其中一種，就已是一筆糊塗帳；其他的動物呢？繁殖生養、老病死亡的，本該一筆一筆清清楚楚。現況卻是，是否有人私養、由哪個來源脫逃，一概不清；保育類動物是否遭走私進口或 繁殖後進入地下市場，這些完全無從查起。事主與官員都選擇性緘默，以撇清責任。也難怪「暗殺狒狒」以甩鍋的陰謀論，在網路會甚囂塵上了。