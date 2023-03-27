狒狒抓捕最後過程 阿嬤目睹：看狒狒被射倒躺在地上「一團黑黑」

桃園狒狒奔逃18天，今天下午終於在楊梅區富岡中正路一家民宅「落網」，市府農業局抓捕過程，3名阿嬤目睹抓捕過程，一名阿媽說，看到狒狒跳進來，「有嚇到!好害怕」，陳姓老婦人也說「好緊張」，3名阿嬤分別操著客家話、國語說道，看到狒狒從屋頂（鐵皮屋）跳進屋內「自投羅網」，趕緊關門，是農業局人員把狒狒從後方菜園逼入房子，在屋子後方廚房射了一槍，把狒狒抓到。

農業局人員接獲狒狒行蹤，狒狒昨早從富岡伯公岡公園旁光復大圳附近出現後，2小時多，一路脫逃至台鐵富岡機場的新明街樹林、墳墓及台鐵新富車站一帶，之後被發現闖入台鐵富岡機廠，昨天下午3時10分，牠又跑回富岡國中後方、中正路一家民宅內，被農業局人員射出一槍麻醉槍倒地後順利抓到。

3位直擊狒狒抓捕過程的阿媽分別說，農業局人員在富岡國中旁邊、她們房子後面的菜園包圍過來，戴著毛帽的曾陳阿嬤首先看到狒狒從民宅後面進入，另一位阿媽隨後機警關門，阿媽說，看到狒狒一團黑黑從屋頂（鐵皮屋）跳進屋子，之後跑到後方廚房內自投羅網，她緊急關門，農業人員進屋後，射了一槍，狒狒倒下，然後用網子抓捕屋後方處理。

曾陳阿嬤說，她看到狒狒從後方跳進房子，她很緊張，隨後狒狒跑到另一間房子。另一位阿嬤表示，她看到農業局人抓到狒狒狒後，知道這隻狒狒終於抓到，她看到狒狒被射倒，躺在地上「一團黑黑」，原來看起來很高的狒狒變沒那麼大。