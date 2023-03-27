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竹市好孕專車再升級 4月1日起取消所得限制

中央社／ 新竹市27日電

新竹市政府今天表示，「好孕專車」再升級，從4月1日起取消原所得稅率20%以上者不得申請的限制，屆時凡設籍並實際居住竹市孕婦皆可申請新台幣6000元的乘車券。

新竹市府今天發布新聞稿指出，近年少子化情形日趨嚴重，為鼓勵市民提升生育意願，決定放寬「好孕專車」申請條件，自4月1日起取消原有所得稅率20%以上不得申請的限制。

竹市府表示，自4月1日起，凡設籍並實際居住竹市的孕婦，以及與新竹市民完成結婚登記並入境居留、定居或停留的新住民孕婦，均可申請搭乘「好孕專車」至新竹縣市產檢醫院進行產檢，預計可增加1000人受益。

新竹市社會處長李季縈指出，竹市府推行「好孕專車」貼心服務，攜手台灣大車隊、紅帥衛星車隊、大都會車隊、第一中華車隊等共投入1501輛計程車，提供孕婦往返新竹縣市轄內產檢醫療院所進行產檢。

李季縈說，這項服務提供每名孕婦總計6000元的乘車券，孕婦於乘車後可使用乘車券替代現金支付車資，但搭乘的起訖端須為新竹縣市轄內產檢醫療院所。

她表示，「好孕乘車」券還附加10小時免費定點臨托使用券、免費育兒指導服務使用券及新竹在地友善育兒店家禮物兌換券等優惠服務。

新竹市政府提供新聞資料指出，有關「好孕專車」相關事項，皆有在社會處網頁（https://is.gd/eQrBC0）宣導，方便民眾上網查詢，若不擅使用網路，也可電洽（03）5352102新竹市社會處婦女兒童少年福利科詢問。

竹市府「好孕專車」服務自去年6月27日上路，提供孕婦6000元產檢交通費補助，還加碼臨托券、免費育兒指導等建構友善便利交通運輸服務。

新竹 孕婦 育兒

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